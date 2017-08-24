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Üç arsayı sattı

mlak Konut Gayri̇menkul Yatırım Ortaklığı portföyünde bulunan üç arsayı 796 milyon 500 bin liraya OYAK'a sattı

Üç arsayı sattı

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut Gayri̇menkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ, portföyünde bulunan üç adet arsayı 796 milyon 500 bin liraya OYAK'a sattığını duyurdu.
Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamasında şirketin portföyünde bulunan, 1 milyon 919 bin 107 metrekare büyüklüğündeki Ankara Balıkuyumcu arsası KDV hariç 395 milyon TL, 367 bin 780 metrekare büyüklüğündeki İzmir Urla arsası KDV hariç 30 milyon TL ve 1 milyon 455 bin metrekare büyüklüğündeki Yalova Çiftlikköy arsası KDV hariç 250 milyon TL olmak üzere, toplam (KDV hariç) 675 milyon TL, (KDV dahil) 796 milyon 500 bin TL'ye OYAK'a satıldığı bildirildi.
Açıklamada söz konusu tutarın 466 milyon 100 bin lirasının peşin tahsil edildiği, bakiye tutar olan 330 milyon 400 bin liranın ise 15 Eylül 2017 tarihinde tahsil edileceğin kaydedildi.

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Emlak KonutArsa Satışı
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