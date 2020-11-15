Üç restoran açtı

İŞ GIDA çatısı altında hizmet veren KFC Türkiye, pandemi döneminde açtığı 3 restoranıyla büyümesini sürdürüyor. KFC, İstanbul’da Rüzgarlıbahçe’de, Kurtköy Lens’te ve İsfanbul’da yeni konseptiyle kapılarını açtığı 3 restoranıyla tavuk severlerle buluşuyor.

Türkiye’yi parmak ısırtan lezzetleriyle buluşturan KFC, pandemi döneminde 3 restoranını hizmete açtı. Pandemi önlemleri alınarak tasarlanan yeni konseptiyle dikkat çeken yeni restoranlar, İstanbul’un üç ayrı noktasında 11 baharatlı gizli tariften vazgeçmeyen, gerçek tavuk severlerle buluştu. Rüzgarlıbahçe, Kurtköy Lens ve İsfanbul’da kapılarını açan KFC, yeni restoranlarla büyümesini sürdürecek.

KFC Hakkında:

Yum! Brands markası olan KFC, başarılarla dolu uzun tarihi ve yenilikçi yaklaşımıyla dünya çapında bir tavuk restoranı zinciridir. KFC’nin hikayesi 80 yıl önce Albay Harland Sanders’ın 11 baharatlı gizli tarif ve kendine özgü pişirme tekniğini geliştirmesiyle başladı. KFC, bugün hala kurucusunun miras bıraktığı parmak ısırtan lezzetini koruyor; ilk günkü tarif ve pişirme yöntemiyle hazırlanan benzersiz tavuklarını dünyanın 135 ülkesinde ve 23 binden fazla noktada, her gün milyonlarca tavuk severle buluşturuyor.

Türkiye’deki ilk restoranını 1989 yılında açan KFC, İŞ Gıda A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteriyor. 30 ilde, 3000’e yakın çalışanıyla 140’tan fazla restoranda hizmet veren KFC Türkiye, misafirlerini parmak ısırtan lezzetlerle buluşturuyor ve her geçen gün büyümeye devam ediyor.

KFC’nin parmak ısırtan lezzetinin sırrı yerli üretim tavukların 11 baharatlı gizli tarif ile mutfağındaki usta şefler tarafından günlük olarak hazırlanmasıdır. KFC bu özelliğiyle klasik fast-food zincirlerinden tamamen ayrılıyor.