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Ücretsiz kullanacaklar

Alternatif Bank müşterileri İş Bankası Bankamatiklerini ortak ATM olarak kullanacak. Müşteriler bu ATM'lerden banka ve kredi kartlarıyla TL üzerinden bakiye sorma, para çekme, para yatırma, kredi kartı borç ve limit sorgulama ile borç ödeme işlemlerini işlem sınırı olmadan, herhangi bir komisyon ve masraf ödemeden ücretsiz olarak kullanabiliyorlar.

Ücretsiz kullanacaklar
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Alternatif Bank müşterileri, 6500’den fazla İş Bankası Bankamatik’ini ücretsiz kullanabiliyor... Alternatif Bank’ın ortak ATM kullanımı için İş Bankası’yla devam eden iş birliği çerçevesinde, Alternatif Bank’ın tüm kart kullanıcıları bankacılık işlemlerini kendi banka ATM’lerinin yanı sıra, Türkiye genelinde ve KKTC’de bulunan 6500'den fazla İş Bankası Bankamatik’lerinden 7/24 herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirebiliyorlar.

Anlaşma kapsamında, Alternatif Bank müşterileri ortak ATM’leri, banka ve kredi kartlarıyla TL üzerinden bakiye sorma, para çekme, para yatırma, kredi kartı borç ve limit sorgulama ile borç ödeme işlemlerini işlem sınırı olmadan, herhangi bir komisyon ve masraf ödemeden ücretsiz olarak kullanabiliyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Alternatif BankATMİş Bankası
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