Uçtukça kar etti

SunExpress’in güçlü finansal yapısıyla 2022 yılında büyüme stratejisini sürdürmeye devam edeceğini belirten SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “Türk turizminin en önemli oyuncularından biri olarak, Türkiye’nin seyahat etmek için en cazip destinasyonlardan biri olduğunu göstermek için büyük çaba sarf ediyoruz. En zorlayıcı dönemlerde bile Türkiye’nin turizm merkezlerine erişimi mümkün kıldık. Aileleri bir araya getirmeye devam ettik ve Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının memleketlerine ve sevdiklerine kavuşabilmelerini sağladık. SunExpress olarak elde ettiğimiz bu başarı, başta Türkiye hükümeti ve ilgili makamlar tarafından atılan hızlı ve cesur adımlar, çalışanlarımızın özverili çabaları ve bize güvenmeye devam eden sadık yolcularımız sayesinde gerçekleşti” dedi.

Türkiye ile Avrupa arasında şimdiye kadarki en geniş uçuş ağı

SunExpress, 2022 yaz sezonunda toplamda 25 yeni rota ve ek 16.250 uçuşla tarihindeki en geniş uçuş ağına ulaşıyor. Hava yolu, Türkiye’den 30 ülkede 60 destinasyona ve 175’ten fazla rotaya aktarmasız uçuş sunuyor.

Kownatzki, “Tarifeli uçuşlarla Akdeniz ve Ege bölgelerine en fazla turist taşıyan hava yolu olarak unvanımızı korurken tüm Türkiye’ye en fazla turist getiren bir numaralı turist hava yolu olma hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz. Zengin tarihi ve kültürü, eşsiz mutfağı ve aynı anda farklı iklim koşullarıyla ziyaretçilerine sınırsız alternatif sağlayan Türkiye’nin sadece yazın değil her mevsim sunacağı çok şey var. Turizmi deniz tatilinin ötesine taşıyarak Türkiye’yi yılın her döneminde ziyaret edilen bir ülke haline getirmek adına canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Rivierası’nda kapasite artışı ve 20 yeni rota

Kownatzki, “Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas, Türk Rivierası’nda odaklandığımız dört ana havalimanımız. Seyahat talebi, yaz sezonu yaklaştıkça güçlenmeye devam ediyor. 2022’de bu sahil kentlerine yaptığımız uçuşlarda pandemi öncesindeki seviyeleri aşarak, 2019 yılına kıyasla kapasitemizi daha fazla artırmayı hedefliyoruz. Kapasite artışının yanı sıra yeni dış hat destinasyonları ile bu şehirlere daha fazla bağlantı sunacağız” dedi.

2022 yaz sezonunda SunExpress, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından toplamda 33.000 uçuş gerçekleştirecek. Hava yolu, bu merkezlerden 20’si yeni eklenen destinasyon olmak üzere toplamda 52 noktaya uçacağını açıkladı.

Anadolu hattında 1.250 ilave uçuş, 5 yeni rota

2022 yazında, geçen yıla kıyasla 1.250 adet daha fazla uçuşla 14 Anadolu kentinden Avrupa’nın 18 şehrine direkt tarifeli seferler sunan SunExpress’in bu yaz Anadolu – Avrupa uçuş ağına eklediği 5 yeni dış hat rotası şöyle: Ankara – Kopenhag, Samsun – Viyana, Zonguldak – Dortmund, Ordu – Düsseldorf ve Kayseri – Viyana.

Kownatzki, “Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımızı memleketleri ve sevdikleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. 2022 yılında da Anadolu kentlerinin yerel turizmine ve ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

2022’de Türkiye turizminin güçlü geri dönüşüne destek

SunExpress’in, Türkiye ile Avrupa arasındaki direkt uçuşları ile Türkiye turizminin güçlü bir destekçisi olduğunu belirten Kownatzki, “Kapasite ve uçuş sayılarımızdaki artış, uçuş ağımızdaki ve filomuzdaki genişleme, yeni eklenen destinasyon ve bağlantılarımız Türkiye turizminin güçlü toparlanmasına olan güvenimizin bir yansıması. 2022 yılında her zamankinden daha fazla kapasite artışı ile Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına destek olmak için üzerimize düşeni yapacağız. SunExpress olarak Türkiye’nin turizm elçisi rolünü üstlenmeye ve Türkiye turizmi için güvenilir bir hava yolu ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.