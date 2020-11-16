Uçuşlar sağlıklı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ve pandemi önlemlerini belirleyen sertifikayı aldı. TAV Havalimanları Türkiye’de ve yurtdışında işlettiği havalimanlarını pandemi döneminde güvenli seyahat için ACI World tarafından oluşturulan program kapsamında sertifikalandırıyor. Gazipaşa-Alanya Havalimanı ilgili kriterleri karşılayarak ve başvuru sürecini tamamlayarak “ACI Havalimanı Sağlık Akreditasyonu”nu aldı.

TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül “Havacılıkta sektörün doğası gereği tüm dünyada geçerli olan sıkı düzenlemeler bulunuyor. Bu nedenle, havacılık pandemiden en fazla etkilenen fakat aynı zamanda yeni düzenlemelere en hızlı adapte olan sektörler arasında yer alıyor. Gazipaşa-Alanya’da çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri tam olarak hayata geçirdik. Türkiye’deki havalimanlarımızda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonunu aldık. Haziran başından bu yana da yolcularımıza sorunsuz bir şekilde hizmet veriyoruz” dedi.

TAV’ın altı ülkede işlettiği 11 havalimanı ACI Havalimanı Sağlık Sertifikasını alacak. Bugüne kadar Gazipaşa-Alanya’nın yanı sıra Ankara Esenboğa, Makedonya Üsküp, Tunus Enfidha ve Monastir, Suudi Arabistan Medine ve Hırvastistan Zagreb havalimanları akreditasyon sürecini tamamladı ve sertifika aldı. Gazipaşa-Alanya Havalimanı bu yılın ilk 10 ayında 235 bin yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2019’da iştirakleriyle birlikte yaklaşık 600 bin uçak seferine ve 89 milyon yolcuya hizmet sundu.