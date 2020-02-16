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Ülker'in yeni tercihi

Ülker Sports Arena, Yıldız Holding Kısıklı merkezi ve Çubuklu’nun da olduğu şubelere sahip Cafe Crown’da tercih edilen Taşkesti Su, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir kaynakta şişeleniyor.

Ülker'in yeni tercihi
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Yıldız Holding, içecek markalarını 2016’da sattı. Bu çerçevede Saka Su da Japonlara geçti. Yıldız Holding’in sahibi olduğu Cafe Crown ve Godiva Cafe’lerde Saka Su kullanılıyordu. Bir süre önce yolumuz Cafa Crown’a düştüğünde su markası olarak yepyeni bir isim karşımıza çıktı. Bu değişimin peşini düştük. Yıldız Holding yönetim kurulu başkanlığını devreden Murat Ülker’e yakınlığı ile bilinen İsmet Or’a yönettiği kafelerdeki bu değişimi sorduk. Or, arkadaşımız Çiğdem Yücesoy Subaşı’na, “Hem suyun tadını hem cam şişenin tasarımını beğendik. Bir süredir deniyoruz bu markayı” dedi.

Aralarında Ülker Sports Arena, Yıldız Holding Kısıklı merkezi ve Çubuklu’nun da olduğu şubelere sahip Cafe Crown’da tercih edilen Taşkesti Su, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir kaynakta şişeleniyor. Kaynağına 8 kilometre uzaklıkta bulanan tesiste şişelenen suyun tercih edilmesinin bir sebebi de sahip olduğu zengin içerikmiş. İhracat da yapan şirketin ürünlerine Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinden talep varmış.

Duyduğumuza göre dünyanın premium çikolata kategorisinde lider konumda olan Yıldız Holding’in sahip olduğu Godiva, Türkiye’deki kafelerinde yakın zamanda Taşkesti Su’ya geçecekmiş. Kanyon, Akasya, İstinye Park, Akmerkez, Zorlu Center gibi lüks markaların konumlandığı lokasyonlarda kafeleri bulunan firma, Bolulu Taşkesti için prestijli bir müşteri olacak…PARA DERGİSİ

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