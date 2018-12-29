Uludağ'a koştular

BURSA (AA) - MUSTAFA BİKEÇ - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki konaklama tesisleri yılbaşı tatilini dolu geçirecek.

1. Yerleşim Bölgesi'nde 12, 2. Yerleşim Bölgesi'nde 5 otelin 6 binin üzerinde yatak kapasitesiyle hizmet verdiği Uludağ'da yılbaşı nedeniyle hareketli günler yaşanıyor.

Yurt içi ve dışından gelen müşterileri için eğlenceli programlar hazırlayan konaklama tesislerindeki doluluğun özellikle yılbaşında yüzde 100'ü bulması bekleniyor.

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Yılbaşı tatili nedeniyle Uludağ'daki otellerin büyük bölümünde yabancı tatilcilerin bulunduğunu belirten Beceren, şunları kaydetti:

"Hafta sonundan itibaren yılbaşı programı başlıyor. Şu ana kadar Uludağ'daki oteller, yaklaşık yüzde 90 doluluğa ulaşmış durumda. Yüzde 100'e ulaşmasını arzu ediyoruz. Bazı oteller yüzde 100'e ulaşacaktır tabii. Uludağ'daki otellerin dolması durumunda, tatilciler Bursa'daki otellere de gidecektir."

- "Yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda"



Uludağ'da hizmet veren bir otelin müdürü Murat Pınarcı da rezervasyonların sezonun açılmasıyla başladığını hatırlatarak, "Sezon açıldığından bu yana yüzde 100 doluluk oranına yakın devam ediyoruz. Otelimiz şu anda yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Uludağ'da yılbaşı gecesinde tüm işletmeler dolu olacaktır. Yılbaşı gecesinde tatilcilere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatmayı hedefliyoruz." dedi.

Başka bir otelin ön büro müdürü Harbi Türk ise otellerinin günler öncesinden dolduğunu belirterek, yılbaşı gecesinde Uludağ'da canlı müzik, havai fişek gösterisi, farklı yemek çeşitleri ve çeşitli sürprizlerin olacağını dile getirdi.