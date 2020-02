ÜNLÜ'ye yeni atama

2017 yılından bu yana ÜNLÜ & Co DAHA Yatırım Danışmanlığı Yönetici Direktörlüğü’nü gerçekleştiren Gamze Akgüney, Şubat 2020 itibarıyla şirketin Genel Müdürlük görevini de yürütecek.

Gamze Akgüney, 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle ÜNLÜ Menkul Değerler Genel Müdürlük görevine atandı. Finans sektöründe 25 yıllık başarılı kariyeri ile dikkat çeken Gamze Akgüney, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezuniyetinin ardından meslek hayatına Arthur Andersen’da danışman olarak başladı.

Daha sonra sırasıyla JP Morgan Chase, Garanti Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve IBM’de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Akgüney, Ocak 2013 ile Eylül 2017 tarihleri arasında ise Accenture’da Finansal Servisler alanında kıdemli yönetici olarak görev yaptı. Son olarak ÜNLÜ Menkul Değerler’de Ekim 2017 tarihinde ÜNLÜ & Co DAHA Yatırım Danışmanlığı Yönetici Direktörü olarak atanmıştı.

ÜNLÜ & Co hakkında:

1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan ÜNLÜ & Co, bugün Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türkiye’nin şirket satın alma ve birleşmeleri, stratejik ortaklıklar, birincil ve ikincil halka arzlar ve blok hisse satış işlemlerinde pazar lideri olan ÜNLÜ & Co, kurumsal müşterilerine borç sermaye piyasalarında da danışmanlık hizmeti vermektedir. ÜNLÜ & Co, DAHA Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri ile, kişiye özel geniş ürün yelpazesiyle nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet sunmaktadır.

Varlık Yönetimi hizmetlerinde ÜNLÜ & Co, Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar, Fon ve Portföy Yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.

Merkezi İstanbul’da olan ve 400’ün üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co’nun ayrıca New York ve Londra’da ofisleri bulunmaktadır.

Rakamlarla ÜNLÜ & Co:

• 2010 yılından bu yana şirket alım satım işlemlerinde yaklaşık 10 milyar dolar, toplamda 57 adet başarılı işlem tamamlanmıştır. (Kaynak: Mergermarket)

• 2010 yılından bu yana halka arzlar, tahsisli ve blok satışlarda 31 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem hacmi, yapılan pay senedi plasmanlarında 2010 yılından bu yana özelleştirmeler ve grup içi işlemler hariç olmak üzere %30 pazar payı ile lider konumdadır. (Kaynak: Bloomberg)

• 2013 yılından bu yana toplam 17 adet borçlanma aracı ihracı yapılmıştır. (Toplam hacim 1,7 milyar TL üzerinde gerçekleşmiştir) (Kaynak: Borsa İstanbul)