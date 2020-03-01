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Ünlüler bu işi sevdi

Seren Serengil aralık ayında Love Sero markasıyla internet üzerinden kıyafet koleksiyonunun satışına başlamıştı. Instagram’da bu isimle açılan hesapta kıyafetlerin tanıtımını yapan Serengil, sevenlerinin karşısına iddialı bir koleksiyonla çıktı. Demet Şener'in de benzer bir atağa hazırlandığı öğrenildi.

Ünlüler bu işi sevdi
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Ünlü oyuncu merhum Öztürk Serengil’in kızı Seren Serengil moda dünyasına adım attı. Serengil’in markasıyla adım atmasıyla büyümesi de hızlı oldu. Arkadaşımız Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın duyduğuna göre aralık ayında kurduğu Love Sero Boutique markasına bayilik talebi yağıyormuş. Kıyafetleriyle sosyal medyada adından söz ettiren Seren Serengil aralık ayında Love Sero markasıyla internet üzerinden kıyafet koleksiyonunun satışına başlamıştı. Instagram’da bu isimle açılan hesapta kıyafetlerin tanıtımını yapan Serengil, sevenlerinin karşısına iddialı bir koleksiyonla çıktı. İddialı giyinen kadınları hedef alan Serengil, ışıltılı gece kıyafetleri, neon renkli spor ve günlük giysileriyle kendi tarzını yansıtıyor.

Ürünlere gelen yoğun ilgi markanın bayilik yoluyla yayılmasının da önünü açtı. Serengil gelen taleplere kayıtsız kalmadı ve şubat ayının ilk haftasında Love Sero Boutique koleksiyonunu Ankara’ya taşıdı. Yapılan anlaşmayla ünlü AVM Karum’da butik sahibi olan Damla Yüce, koleksiyonun Ankara’daki tek yetkili şubesi oldu. “Türkiye’nin en güzel giyinen kadını Seren Serengil’in ürünleri mağazamızdadır” şeklinde duyuruyla bu haberi müşterileriyle de paylaştı. Serengil, geçen haftalarda ise tasarımcı Yelda Aslan’la işbirliği anlaşmasına imza attı. Geçen yıl yaptığı “12 bin Göbeklitepe” adlı koleksiyonla adından söz ettiren Aslan’ın sahibi olduğu moda evi Nişantaşı’nın meşhur Valikonağı Caddesi’nde. Serengil’in koleksiyonu mart başında Aslan’ın moda evinde görücüye çıkacakmış.

Ünlüler dünyasındaki duyumlarımız Seren Serengil’le sınırlı değil… Koleksiyon hazırlığına başlayarak markalaşacak bir ünlünün daha ismi kulağımıza geldi. 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan ve geçen yıl Cenk Küpeli’yle evlenen Demet Şener’in de bir koleksiyon hazırladığını ve Nişantaşı’nda müşterinin karşısına çıkaracağını duyduk…PARA DERGİSİ

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