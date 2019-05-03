Urfa rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisanda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 19,50 artış kaydetti.



İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 2,28 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 22,06 ile ''Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.



Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 24,28 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 23,82 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" izledi.



En düşük fiyat artışı ise yüzde 15,58 ile "Ankara" bölgesinde gerçekleşti.



Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle: İstatistiki BölgelerAylık değişimYıllık değişimTürkiye1,6919,50İstanbul1,9218,24Tekirdağ, Edirne, Kırklareli1,6019,21Balıkesir, Çanakkale1,2819,66İzmir2,0120,25Aydın, Denizli, Muğla1,99 21,21 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak1,5521,15Bursa, Eskişehir, Bilecik1,8119,86Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova1,7319,34Ankara1,8115,58Konya, Karaman1,4221,12Antalya, Isparta, Burdur1,4519,50Adana, Mersin1,6021,52Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye1,8520,64Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir1,1020,54Kayseri, Sivas, Yozgat1,1820,46Zonguldak, Karabük, Bartın2,2821,17Kastamonu, Çankırı, Sinop1,4022,12Samsun, Tokat, Çorum, Amasya1,1922,14Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane1,7722,28Erzurum, Erzincan, Bayburt2,0419,90Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan1,7123,58Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

1,48 19,96Van, Muş, Bitlis, Hakkari1,7223,82Gaziantep, Adıyaman, Kilis1,0322,33Şanlıurfa, Diyarbakır0,5624,28Mardin, Batman, Şırnak, Siirt1,2621,99

