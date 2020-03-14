Ürün güvenliği atağı

Yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile güvensiz ürünün esas sorumlusuna ulaşmak amacıyla ‘izlenebilirlik mekanizması’ getirdik. Bundan böyle tedarik zincirinin her aşamasında, ürünün üreticiden tüketiciye geçen süreçte kaydı tutulacak” dedi.

'GÜVENSİZ ÜRÜN SATIŞI YAPAN İNTERNET SAYFALARINA ERİŞİM ENGELLENECEK'

Bakan Pekcan açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılması zorunlu hale geldi. Böylece vatandaşlarımızın güvensiz üründen kaynaklı mağduriyeti ivedilikle giderilecek. E-ticarette de ürün güvenliği denetimlerine başlanacak. Güvensiz ürün satışı yapan internet sayfalarına erişim engellenecek."AA