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Ürünleri Mali pazarında

- ÇAYKUR Genel Müdürü Sütlüoğlu: - "Ürünlerimiz Afrika'da ilgi görüyor. Bayimizle birlikte güçlü bir dağıtım ağı kurarak tüketicilerin ürünlerimize kolay ulaşımını sağlayabilecek bir yapı oluşturduk"

Ürünleri Mali pazarında

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, geçen yılın başında Mali pazarına girdiklerini belirterek, "Ürünlerimiz Afrika'da ilgi görüyor. Bayimizle birlikte güçlü bir dağıtım ağı kurarak tüketicilerin ürünlerimize kolay ulaşımını sağlayabilecek bir yapı oluşturduk." ifadesini kullandı.
Sütlüoğlu yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en fazla çay üreten beşinci ülkesi olarak Türk çayının dünya kuru çay pazarındaki payını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini, bir yandan pazar ağına yeni ülkeler eklerken bir yandan da mevcut pazarlardaki satışları artırarak dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.
Afrika'ya ayrıca ilgi gösterdiklerini belirten Sütlüoğlu, 2017 yılının başında Mali pazarında yer almaya başladıklarını ve ürünlere gösterilen yoğun ilgi nedeniyle daha etkili bir çalışma planı hazırladıklarını bildirdi.
Mali'yi ziyaret ettiklerini belirten Sütlüoğlu, şunları kaydetti:
"Ürünlerimiz Afrika'da ilgi görüyor. Bayimizle birlikte güçlü bir dağıtım ağı kurarak tüketicilerin ürünlerimize kolay ulaşımını sağlayabilecek bir yapı oluşturduk. Mali sokaklarında ÇAYKUR ürünleri ve araçlarını görerek adeta Türkiyedeymişiz duygusu yaşadık."

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