Ürünlerimiz vitrine çıktı

Dünyanın önemli hububat üreticileri arasında yer alan Türkiye, yılın ilk iki ayında toplam ihracat artışını sürdürdü. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü Türkiye geneli şubat ayı ihracatı 833,4 milyon dolar; İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) ihracatı ise 253,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün Ocak-Şubat dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 1 milyar 820 milyon dolara ulaştı. Satın alma heyetleri, PRODEXPO 2023 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı ve Gulfood 2023 Gıda Fuarı ile yeni yıla hızlı giriş yapan İHBİR'in Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; fuarlar, satın alma heyetleri, yurt dışında yerli ürün tanıtımı, yaşanan mevzuatsal sıkıntılar ve problemlerin çözümleriyle ilgili adımlar atarak Cumhuriyetin 100. yılında rekorlar kırabileceklerini belirtti.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), hububat sektörü şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Satın alma heyetleri, PRODEXPO 2023 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Ham maddeleri Fuarı ve Gulfood 2023 Gıda Fuarı ile 2023 yılına hızlı giriş yapan İHBİR’in şubat ayı ihracatı; geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 11,4 artış ile 253,3 milyon dolara yükseldi. Hububat Sektörünün Türkiye geneli şubat ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 11,1 düşüşle 833,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Ocak-Şubat dönemi Türkiye geneli ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 artışla 1,82 milyar dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A YAPILDI

Şubat ayında hububat sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke sırasıyla Irak, ABD ve Rusya olurken; İHBİR’in şubat ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise ABD, Irak ve Rusya oldu. Mal grupları olarak bakıldığında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk üç ürün sırasıyla Sakızlı Şekerler, Tarifenin Başka Yerinde Olmayan Gıda Müsth.-Süt Yağı ve Ekmeklik ve Kaplıca (Kızıl) Buğday Unu oldu. Açıklanan rakamları değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; 2022 yılında, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması, enerji fiyatlarının artışı, arza yönelik endişelerin hakim olması, maliyetlerdeki yüksek artışlar ve küresel çapta gıdaya erişimin zorlaşmasına karşın hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü olarak; yılın 11,5 milyar dolarlık ihracatla tamamlandığını ve 2023 yılında ihracat artışının sürmesi için bavullarının hazır, sürekli seyahat halinde olacaklarını belirtti.

2023 HEDEFİ UZAK ÜLKELER

Yılbaşından bu yana Suudi Arabistan'dan, İsrail'den, Japonya'dan, Kuveyt'ten, İran'dan, Kamerun’dan satın alma heyetleri getirdiklerini belirten Taycı, "Bu heyetlerle de oldukça verimli güzel görüşmeler oldu. Üyelerimizden gelen talep ve isteklere göre yurt dışındaki talep edilen bölgelerden satın alma heyetlerini organize edip en doğru isimleri, firmaları elimizden geldiğince buraya getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın koyduğu hedef doğrultusunda 2023 yılında uzak ülkelere ihracat stratejisine hız vererek, 3800 kilometre ve üzerine gitmek noktasıyla ilgili özellikle Güney Amerika ülkeleri ve Uzak Doğu ülkeleriyle yakın temas halinde olduklarının altını çizen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, "Bu bölgelere sektörel ziyaretler düzenlemeyi ve aynı zamanda yine bu bölgelerden satın alma heyetleri getirmeyi düşünüyoruz." dedi. Bu yıl, uzak ülkelere ihracat stratejisinin gerçekleşebilmesi için özellikle navlun ve enerji konusunda destek beklediklerini de kaydeden Taycı; fuarlar, satın alma heyetleri, yurt dışında yerli ürün tanıtımı, yaşanan mevzuatsal sıkıntılar ve problemlerin çözümleriyle ilgili adımlar atarak Cumhuriyetin 100. yılında rekorlar kırmaya devam edeceklerini belirtti.

YENİ YILA İKİ FUAR İLE START VERİLDİ

Yeni yılda, 4,5 milyar dolarlık ihracat hedefleyen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 2023 yılı organizasyonlarına; 06 – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da 30'uncusu gerçekleşen PRODEXPO 2023 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Ham maddeleri Fuarı ve 20-24 Şubat tarihleri arasında ise Dubai'de kapılarını açan Gulfood 2023 Gıda Fuarı'na yoğun katılım ile start verdi. Türk şirketlerinin ürünlerinin yoğun ilgi gördüğü ve 30 farklı sektörden, 2027 katılımcıyı ağırlayan PRODEXPO 2023 Fuarı'na İHBİR 40 firma ile katılım gösterdi. İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; katılımcılardan aldıkları olumlu geri dönüşler ve fuar potansiyelinden dolayı gelecek yıl 100'ün üzerinde firma ile katılım planladıklarını sözlerine ekledi.

GIDA İHRACATINDA RUSYA FIRSATI

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumların altındaki 6 sektörün de Rusya'da rahatlıkla pazar bulabileceğine dikkat çeken Taycı, "Gelinen noktada Rusya'nın dünyaya açılan en önemli kapılarından biri durumundayız. 2022 yılında İHBİR olarak, toplam 3,3 milyar dolarlık ihracat yaptık. Rusya'daki fırsatı doğru değerlendirir, atılması gereken adımları atar ve aradaki birtakım bürokratik engelleri çözersek, bu rakamın yüzde 50’sini sadece Rusya'ya yapabiliriz.” dedi.

İHBİR’DEN RUSYA’YA İHRACATTA VERGİ TALEBİ

Rusya ile ticaretin her geçen gün daha iyiye gittiğini vurgulayan Taycı, Rusya'nın Avrupa ile siyaseten kötü bir durumda olmasına rağmen Avrupa'dan gelen ürünlerde sıfır vergi olduğunu, Türkiye'den gelen şekerli ve kakaolu mamullerde ise yaklaşık yüzde 30'luk bir vergi uygulandığını, katılımcı firmaların AB’ye uygulanan şartların kendilerine de sağlanması durumunda daha etkin olabileceklerini ve raflarda daha fazla Türk ürünleri ile yer alabileceklerini söylediklerini belirtti.

RUSYA İLE TİCARETTE BANKALARDAN RUBLE HAMLESİ

Rusya ile ticarette, Swift’ten dolayı para transferinde büyük engel olduğunu belirten İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin Memiş, Rusya'daki ticaret ataşelerinin; ülkedeki Ziraat Bankası, İş Bankası ve Denizbank'ta ruble üzerinden hesap açılabildiğini, para transferini bu 3 banka ile direkt ruble üzerinden çok rahat yapabileceklerini kaydetti. Rusya'daki pazarın yüzde 85'inin büyük market gruplarının elinde olduğunu kaydeden Memiş, İhracatçıların bu market gruplarıyla direkt iletişime geçerek doğrudan markete satış gibi bir kanal oluşturabileceklerini söyledi.

DUBAİ FUARINA AKIN: ZİYARETÇİ SAYISI 120 BİNİ GEÇTİ

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; Dubai'de kapılarını açan Gulfood 2023 Gıda Fuarı'na toplam 103 ülkenin katılım gösterdiğini, 120 bin metrekarelik fuar alanının 3 bin 637 metrekarelik alanında Türk firmalarının yer aldığını belirtti. 120 binden fazla ziyaretçinin olduğu, 230 Türk firmasının katılım gösterdiği ve son 20 yılın en kalabalık fuarı olduğunu kaydeden Taycı, katılımcı sayısı ve dünyanın her yerinden alıcıların akınına uğrayan Gulfood Gıda Fuarı'nın, Türkiye için en önemli uluslararası gıda fuarlarında 1. sıraya oturduğunu dile getirdi. Taycı, dünyanın her yerinden alıcıların geldiği, oldukça güzel ve verimli geçen Gulfood fuarının; Anuga gibi, Sial gibi büyük fuarların önüne geçtiğini ifade etti.

"İHRACATÇILAR OLARAK TÜM İMKANLARI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerde ülkece büyük bir felaket yaşanıldığını, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) olarak depremzedelerin yaralarının bir an önce sarılabilmesi adına gıdadan, barınmaya birçok alanda ciddi bir kampanya süreci başlattıklarını belirten Kazım Taycı, "Yaraların sarılması için ciddi destekler sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Bir yandan yaraların sarılması için mücadele ederken, ülkemizin böyle bir felaketle karşı karşıya olduğu bu dönemde yurt dışından döviz geliri oluşturmak milli bir mücadele haline geldi. Bizler de bu konuda faaliyet gösteren iş insanları olarak, elimizden gelen tüm mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Çok güçlü bir ülkeyiz, yaşanılan bu felaketi birlik ve beraberlik içinde el ele vererek atlatacağız inşallah." dedi.