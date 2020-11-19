Üst düzey atama

Türkiye’nin en büyük elektrik şirketlerinden olan Aksa Elektrik’in Finansal Yönetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı’na (CFO) Engin İnal atandı. Türkiye’nin 81 iline elektrik satış hizmeti sunan, Çoruh ve Fırat bölgelerindeki 9 il geneline kalite standartlarından ödün vermeden kesintisiz elektrik dağıtımı ve müşteri odaklı yenilikçi yaklaşımlarıyla görevli elektrik tedarik şirketi vasfıyla hizmet sağlayan Aksa Elektrik, sürdürülebilir büyümesine devam etmek ve enerji sektöründeki konumunu güçlendirmek adına yönetim kadrosunu güçlendiriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Aksa Elektrik’in Finansal Yönetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı (CFO) görevine Engin İnal atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği’nden mezun olan Engin İnal, yöneticilik kariyerine 2004 yılından itibaren Ak Enerji Finans Müdürlüğü pozisyonunda 10 yıl boyunca çalışarak başladı. Ardından Ak-Kim Kimya’da hazine, operasyon, finansal analiz, proje yönetimi ve proje finansmanı faaliyetleri ağırlıklı olmak üzere Finans Müdürlüğü görevini yürüten İnal, son olarak Zülfikarlar Holding’de CFO pozisyonunda bulunmuştu.