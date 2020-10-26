Üst yönetime atandı

Uluslararası vizyonu ile müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyen BNP Paribas Cardif’in yönetim kadrosunda yeni bir atama gerçekleştirildi. İnsan kaynakları alanındaki 20 yıllık deneyimi ile Pınar Tuba Göçgün, BNP Paribas Cardif Türkiye İnsan Kaynakları ve Organizasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2008 yılından bu yana Türk sigortacılık sektöründe hizmet veren BNP Paribas Cardif Türkiye üst yönetiminde önemli bir atama gerçekleşti. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladığı eğitiminin ardından profesyonel kariyerine adım atan Pınar Tuba Göçgün insan kaynakları alanında 20 yıllık tecrübeye sahip. Danışmanlık, ilaç ve teknoloji sektöründeki uluslararası şirketlerde deneyim kazanan Göçgün, son olarak MetLife İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalıştı. 12 Ekim 2020 tarihi itibarıyla da İnsan Kaynakları ve Organizasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak BNP Paribas Cardif Türkiye ailesine katıldı.

Cornell Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Stratejisi ve Liderlik programını tamamlayan ve Chartered Institute of Personnel and Development'da insan kaynakları alanında Chartered Fellow akreditasyonuna sahip olan Pınar Tuba Göçgün, aynı zamanda ICF sertifikalı Co-Active koçudur.