Üst yönetime atandı

Sabancı Holding ve Aviva iştiraki olan AvivaSA’da üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevine, AvivaSA Finans ve Muhasebe Grup Müdürü olarak görev yapan Zeliha Ersen Altınok atandı.

AvivaSA’nın Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevine Zeliha Ersen Altınok atandı. 2013 yılından bu yana AvivaSA Finans ve Muhasebe Grup Müdürü olarak görev yapan Altınok, yeni görevine 1 Mart itibarıyla başlayacak.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlayan Altınok, iş hayatına Grant Tornton’da denetçi olarak başladı. Raymond James’de finansal kontrolör olarak yaptığı görevin ardından Strayer University’de MBA programını tamamladı. Koç Allianz ve Ak Emeklilik’te önemli pozisyonlarda görev alan Altınok, 2007 yılında Ak Emeklilik ve Aviva’nın birleşmesiyle AvivaSA’da Planlama, Raporlama ve Bütçe Müdürlüğü’ne atandı. 2013 yılında ise Finans ve Muhasebe Grup Müdürü olarak görevlendirildi.

AvivaSA Hakkında

Türkiye’nin önde gelen bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketlerinden AvivaSA Emeklilik ve Hayat, 31 Ekim 2007 tarihinde kurulmuştur. Türkiye’nin öncü kuruluşlarından Sabancı Holding ile üç yüz yılı aşan köklü bir geçmişe sahip İngiliz sigorta devi Aviva plc.’nin eşit ortaklık ilkesiyle kurulan AvivaSA’nın hisselerinin yüzde 20’lik bölümü ise “AVISA” koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. AvivaSA, “bireysel emeklilik”, “hayat sigortası”, ve “ferdi kaza sigortası” alanlarında yenilikçi ürünlerini, benzersiz çoklu dağıtım kanalı yapılanması ile müşterilerine sunmakta; Türkiye’nin en büyük direkt satış kadrosunun yanı sıra Akbank ile iş birliği bulunan güçlü bankasürans ağı, acenteleri, tele satış kanalı ve kurumsal projeler ekibi ile hizmet vermektedir.