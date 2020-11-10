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Uzaktan alışveriş

Beymen Grup CEO’su Elif Çapçı, “Beymen dostlarına mağazalarımızda sunduğumuz ayrıcalıklı Beymen deneyimine istedikleri yerden, diledikleri zaman aynı kalitede ulaşabilmeleri, gerek mağazalarımızda gerekse uzaktan alışverişlerini pandemi şartlarına uygun olarak kolaylaştırmak için pek çok yeni servis geliştirdik" dedi.

Uzaktan alışveriş

50 yıla yakın geçmişi ve öncü kimliğiyle sektörde pek çok ilke imza atan Beymen, müşterilerinin ayrıcalıklı alışveriş deneyimine diledikleri her yerden ulaşmalarını sağlayan hizmetlerine iki yeni servis daha ekledi: Temassız / Uzaktan Alışveriş...

Pandemi ile değişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen ve Türkiye’de ilk kez Beymen tarafından uygulanan Temassız / Uzaktan Alışveriş servisleri, Beymen’lerde ve www.beymen.com’daki alışverişlerde güvenli ödeme kolaylığı sunuyor.

Beymen Uygulaması ile Temassız / Uzaktan Alışveriş

Beymen, Türk moda sektöründe ilk kez kendi uygulaması üzerinden Temassız / Uzaktan Alışveriş dönemini başlatıyor. Bu yeni servis ile müşteriler, Beymen mağazalarındaki alışverişlerinde Beymen Uygulaması’ndaki “QR Kodla Ödeme” adımını seçerek temassız olarak ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Uzaktan alışverişlerde ise online stil danışmanlığı hizmeti alarak Beymen Uygulaması üzerinden alışverişlerini tamamlayabiliyor.

VIP Müşteriler İçin GarantiPay Üzerinden Temassız / Uzaktan Alışveriş

Perakende de ilk kez Beymen mağazalarında uygulanan ve VIP müşteriler için hayata geçirilen Temassız / Uzaktan Alışveriş Servisi ise, GarantiBBVA ve Beymen iş birliğiyle geliştirildi. Daha önce Beymen.com’da hızlı, kolay ve güvenilir alışveriş için kullanılan GarantiPay, ortak geliştirilen yeni servis ile artık VIP müşterilerin Beymen’lerdeki alışverişlerine de eşlik ediyor. Bu yeni servis ile VIP müşteriler, Beymen’lerdeki alışverişlerinde, BonusFlaş uygulamalarına gönderilen bildirim ile kasaya gitmelerine, kredi kartını kullanmalarına ve pin kodu girmelerine gerek kalmadan ödemelerini GarantiPay üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Alışverişini mağazaya gelmeden yapmak isteyenler ise satış danışmanıyla birlikte sepetlerine karar verdikten sonra GarantiPay üzerinden ödemelerini kolayca tamamlayabiliyor.

Beymen Grup CEO’su Elif Çapçı, “Beymen dostlarına mağazalarımızda sunduğumuz ayrıcalıklı Beymen deneyimine istedikleri yerden, diledikleri zaman aynı kalitede ulaşabilmeleri, gerek mağazalarımızda gerekse uzaktan alışverişlerini pandemi şartlarına uygun olarak kolaylaştırmak için pek çok yeni servis geliştirdik. ‘Olduğunuz Her Yer Beymen’ çatısı altında sunduğumuz; Whatsapp Üzerinden Online Stil Danışmanlığı, Alışveriş Sepetini Paylaş, 24 saat içinde mağazadan aynı şehirdeki Adrese Teslim, Online Siparişler İçin Mağazadan Teslim ve Randevulu Alışveriş hizmetlerimize eklediğimiz yeni Temassız ve Uzaktan Alışveriş Servislerimiz ile Beymen dostlarının yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayatı kolaylaştıran, yenilikçi hizmet ve servislerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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Beymenİki Yeni ServisTürk Moda Sektörü I
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