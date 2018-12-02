Uzay testini geçti

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ASELSAN tarafından geliştirilen uydu ve uzay teknolojilerinde kullanılacak mikrodalga modüllerinin uzay testlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Yaklaşık 1 yıl boyunca aşırı soğuk, radyasyon ve yer çekimsiz ortam gibi uzay şartlarına maruz kalan modülün inceleneceğini dile getiren Turhan, çalışma sonucunda elde edilecek bilgilerin, yerli ve milli olarak üretilecek ve uzayda kullanılacak malzemelerin yapımında fikir vereceğini söyledi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Uzay Politikası Bakanlığı arasında 2010'da "Uzay ve Havacılık Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı"nın imzalandığını anımsatarak çalışmalar kapsamında Türkiye'de geliştirilen uydu ve uzay teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin uzay radyasyon dayanım testlerinin, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Japonya'ya ait KIBO modülünün dışındaki test düzeneğinde yapılmasının planlandığını söyledi.

Bu kapsamda, 2016 için ASELSAN'a ait uydu alt sistemlerinde kullanılacak mikrodalga modüllerinin, test malzemesi olarak seçildiğini anlatan Turhan, söz konusu testin gerçekleştirilmesi amacıyla Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile ASELSAN ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) arasında 2016'da iş birliği protokolü imzalandığını bildirdi.

Turhan, uzay şartlarına maruz kalacak modüllerin, 2 Kasım 2016'da JAXA yetkililerine teslim edildiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Modüller, 9 Aralık 2016'da uzaya başarıyla fırlatıldıktan sonra 13 Nisan 2017'de uzay ortamına doğrudan maruz kalacağı şekilde test düzeneğine yerleştirildi. Testlerin tamamlanmasının ardından modüller, 15 Mayıs'ta dünyaya getirildi. 397 günlük uzay yolculuğunun ardından modüller, 31 Ekim'de Tokyo'daki Japonya Uzay Ajansı Tsukuba Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle JAXA yetkililerinden Türk yetkililerce teslim alınarak incelenmek üzere ülkemize getirildi."

Bakan Turhan, ASELSAN tarafından geliştirilen uydu ve teknolojilerinde kullanılacak mikrodalga modüllerinin uzay testlerinin başarıyla tamamlandığına dikkati çekerek söz konusu çalışmanın gerek Türkiye gerek ASELSAN açısından bu alanda yapılacak yeni projelere önemli katkı sağlayacağını vurguladı.



İstanbul Teknik Üniversitesince (İTÜ) geliştirilen uydu teknolojilerinde kullanılacak, kendini çok yönlü onarabilen nano kompozit malzemelerin de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki KIBO modülüne başarıyla gönderildiğini belirtin Turhan, Türkiye'ye ait malzemelerin KIBO modülünün dış yüzeyindeki deney ortamına başarılı bir operasyonla yerleştirildiğini ve testlere başlanıldığını sözlerine ekledi.