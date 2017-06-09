Vakıfbank'a genel müdür oldu

İSTANBUL (AA) - VakıfBank'ta genel müdürlük görevine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası Başkanı ve VakıfBank'ın eski Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Emin Özcan atandı.

VakıfBank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Mart 2013'ten bu yana Halil Aydoğan tarafından yürütülen genel müdürlük görevine, VakıfBank'ta yaklaşık dört yıl süreyle yönetim kurulu başkanvekilliği yapan KKTC Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan atandı.

Bankada Ramazan Gündüz'den boşalan yönetim kurulu başkanlığına ise 2009'dan bu yana bankanın yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten İsmail Alptekin seçildi.

63. Olağan Genel Kurul sonrasında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında VakıfBank Yönetim Kurulu, "A Grubu; İsmail Alptekin, Dr. Adnan Ertem, Şahin Uğur (Bağımsız Üye), B Grubu; Dilek Yüksel, C Grubu; Ömer Arısoy, Sabahattin Birdal (Bağımsız Üye), D Grubu; Serdar Tunçbilek (Bağımsız Üye)" isimlerinden oluştu.



- "Proje kredileri yüzde 10,2 arttı"



VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, genel kurulda yaptığı konuşmada kökleri yüzlerce yıl öncesine uzanan vakıflardan aldıkları güçle vakıf varlıklarını ülke ekonomisine etkin bir şekilde kazandırarak, kalkınma ve toplumsal fayda sağlama yolunda bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Bankanın 2016 yılında nakdi kredilerini yıllık bazda sektör ortalamasının üzerinde, yüzde 19,2 artışla 147 milyar TL seviyesine yükselttiklerini ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Nakdi ve gayri nakdi kredilerimizi ise yüzde 20 oranında artırarak 187 milyar TL'ye yükselttik. Aktif büyüklüğümüzü, sermaye yeterliliği rasyosu kısıtımıza rağmen, bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artırarak 213 milyar TL'ye çıkardık. Ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayan yatırımlara 2016 yılında da finansman desteği sağlamaya devam ettik. Nakdi ve gayri nakdi proje kredilerimizi 2016 yıl sonu itibarıyla 32,4 milyar TL’ye yükselttik ve proje kredileri nakdi plasmanı bir önceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artış gösterdi."



- "Karlılıkta rekor kırıldı"



Özcan, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre aktiflerde yüzde 16 artış yaşandığını ve toplam aktiflerin 221 milyar TL'yi aştığını bildirdi.

Şu anda 221 milyar TL'den daha büyük bir maddi varlığın VakıfBank tarafından yönetildiğine dikkati çeken Özcan, yine aynı dönemde 1 milyar 225 milyon TL'nin üzerinde net kar sağlandıklarını ve bu alanda da rekor kırıldığını vurguladı.

Özcan, bununla birlikte ortalama öz kaynak karlılığının yüzde 24,6 seviyesine, ortalama aktif karlılığın ise yüzde 2,26 seviyesine geldiğini aktardı.

924 şube ve 15 binin üzerinde çalışanla büyük bir aile olarak kendilerine bırakılan emaneti koruma bilinciyle hareket ettiklerini ve çok çalıştıklarını belirten Özcan, "Bundan sonra da böyle devam edeceğimizi ve çok çalışacağımızı bilmenizi isterim. Sizlerin huzurunda, başta önceki yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile Genel Müdür Halil Aydoğan olmak üzere VakıfBank ailesine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



- Mehmet Emin Özcan kimdir?



Mehmet Emin Özcan, 1960 yılında doğdu ve 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına, 1983 yılında Türkiye İş Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Özcan, daha sonra Albaraka Türk Katılım Bankası'nda yönetici olarak değişik sorumluluklar üstlendi.

Mart 2003 - Nisan 2005 tarihleri arasında Halkbank Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği yapan Özcan, aynı zamanda Institute of International Finance (IIF) nezdinde banka temsilcisi, Demir-Halk Bank/Hollanda, Halk Yatırım Menkul Değerler ve Halk Finansal Kiralama AŞ'de yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Özcan, Nisan 2005 - Mayıs 2010 tarihleri arasında Ziraat Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca Ziraat Bankası'nın muhtelif iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlığı / üyeliği görevlerinde bulundu.

Mayıs 2010'da Halkbank'a geri dönen Özcan, 29 Mart 2013 tarihine kadar Halkbank Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yaptı. Aynı zamanda Demir-Halk Bank Rotterdam Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Mehmet Emin Özcan, 29 Mart 2013 tarihinde VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevine getirildi. VakıfBank International AG - Vien ve Vakıf Yatırım AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf GYO, Vakıf Leasing ve Güneş Sigorta'da Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevlerinde bulunan Özcan, 14 Şubat 2017 tarihinde KKTC Bakanlar Kurulu'nun kararıyla KKTC Merkez Bankası Başkanlığı'na atanması üzerine VakıfBank'taki görevinden ayrıldı.

Bugünkü genel kurul toplantısında, 6219 Sayılı Kanun uyarınca Başbakanlık tarafından VakıfBank Genel Müdürlüğü'ne atanan Özcan, evli ve 3 çocuk babasıdır.



- İsmail Alptekin kimdir?



İsmail Alptekin, 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olup serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı.

Türkiye Zirai Donatım Kurumu'nda avukat ve TÜBİTAK'ta murakıp olarak çalışan Alptekin, iki dönem (1975-1978, 1996-1997) VakıfBank Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, 21. Dönem Bolu Milletvekilliği, 22. Dönem Ankara Milletvekilliği ve aynı dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekilliği görevlerini üstlendi.

VakıfBank'ın 3 Nisan 2009 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda, yönetim kurulu üyesi olarak seçilen ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile Kredi Komitesi Yedek Üyeliği görevlerini sürdüren Alptekin, bugün VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine başladı.