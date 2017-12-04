Varili 63,38 dolar oldu

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) geçen hafta Viyana'da düzenlediği 173. Olağan Toplantısı'nın ardından 63,38 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü 62,69 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,30 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 63,59 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 08.55 itibarıyla yüzde 0,33'lük azalışla 63,38 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 57,98 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta, OPEC'in 173. Olağan Toplantısı'nda petrol üretim kısıntısı anlaşmasının Aralık 2018'e kadar uzatılması kararı alınmıştı. Analistler, OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin bu kararının sinyallerinin daha önceden piyasa tarafından tahmin edildiğini ve bunun sonucu olarak petrol fiyatlarında önemli bir değişiklik yaşanmadığını kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 63,40 ile 63,48 dolar aralığının direnç, 63,24 ile 63,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.