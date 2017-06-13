Ve Borsa 100 bin puanı gördü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselerek 99.742,14 puanla yeni zirvesinden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 300,03 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,25 ile gıda, içecek oldu.

Tarihi zirveye ulaştı

Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açıklanan ilk çeyrek büyüme verisinin yüzde 5 ile piyasa beklentisinden güçlü gelmesinin etkisiyle banka hisseleri öncülüğünde yükselişe geçerek gün içi rekorunu kırdı.

Bugün açılışta 99.742,14 puanla yeni zirvesinden başlayan BIST 100 endeksi, pozitif seyrin devam etmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100.000 puanı gördü. Bu seviyede tutunamayan endeks, şu dakikalarda 99.700 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, teknik açıdan 100.000 psikolojik direncinin üzerinde kapanışlar olması durumunda dolar bazlı dirençlerin gündeme geleceğini belirterek, bu hafta hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarının takip edileceğini bildirdi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal-Murat Birinci