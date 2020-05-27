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Ve kapılarını açıyor

Fabrikalarında tam zamanlı çalışma sistemine geçecek olan Doğtaş Kelebek, mağazalarında ve genel merkezinde ise gereken tüm tedbirleri alarak nöbetleşe çalışma sistemi ile kapılarını normalleşmeye açacak.

Ve kapılarını açıyor

Doğtaş Kelebek 1 Haziran’dan itibaren tüm kapılarını normalleşmeye açıyor. Tüm markalarının ve fabrikalarının kapılarını 1 Haziran’da normalleşmeye açma kararı alan Doğtaş Kelebek, süreci yine tüm korona önlemlerini yerine getirecek titizlikle fakat tam zamanlı çalışma sistemi ile yönetmeye devam edecek.

İçinde bulunduğumuz zor günlerin üstesinden ilk günden itibaren aldığı yüksek sağlık ve hijyen önlemleri ile gelmeye çalışan Doğtaş Kelebek, her markasının tüm mağazalarında randevulu görüşme ve whatsapp görüntülü arama yardımı ile evden kolay ve sağlıklı alışverişi sağlamaya çalışarak müşterisi ile buluşmaya devam etmişti. İlk korona vakasından itibaren fabrikalarında nöbetleşe çalışma sistemi ile sosyal mesafe kurallarını ve yoğun hijyen önlemlerini uygulamaya alan ve genel merkezindeki çalışanlarını ise tamamen evden çalışma sistemine geçirerek korona ile mücadeleye destek olan Doğtaş Kelebek, aynı zamanda fabrikalarında ürettiği maske, sağlık personeli kıyafeti, yatak ve antibakteriyel tulumlarıyla da sağlık çalışanlarına verdiği anlamlı destekle gündeme gelmişti.

Üstelik bu süreçte hiçbir çalışanı ile yollarını ayırmayacağını ve kısa çalışma ödeneği ile kesilen ücret farklarını da çalışanlarına ödeyeceğini belirterek zor günlerin üstesinden birlik, beraberlik duygularıyla gelmenin önemini bir kez daha gösteren marka, 1 Haziran’dan itibaren ise yine yüksek sağlık ve hijyen önlemleri ile normalleşme sürecine geçeceğini açıkladı.

Fabrikalarında biriken iş yükü ve yoğun siparişler nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden çıkarak, sosyal mesafeyi koruyup gerekli tüm sağlık önlemlerini alarak tam zamanlı çalışma sistemine geçecek olan Doğtaş Kelebek, mağazalarında ve genel merkezinde ise yine gereken tüm tedbirleri alarak nöbetleşe çalışma sistemi ile kapılarını normalleşmeye açacak.

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