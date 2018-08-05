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Vergi açıklaması
Vergi açıklaması

Vergi açıklaması

- ABD Başkanı Donald Trump: - "Eğer vergilendirilmek istemiyorlarsa o zaman ürünlerini ABD'de imal etsinler"

Vergi açıklaması

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri hakkında açıklamada bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümrük tarifeleri en yüksek düzeyde işliyor. Dünya üzerindeki her ülke ABD'den servet çıkarmak istiyor, bu hep bizim zararımıza. Eğer vergilendirilmek istemiyorlarsa o zaman ürünlerini ABD'de imal etsinler." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Trump, "Gümrük tarifeleri sayesinde çoğu (eski ABD Başkanı Barack) Obama döneminde, artan 21 trilyon dolarlık borcu da ödemeye başlayacağız ve aynı anda halkımız için vergileri düşüreceğiz. En azından ülkemiz için daha iyi ticaret anlaşmaları yapacağız." yorumunda bulundu.
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump'ın Çin'e getirilecek yüzde 10'luk gümrük tarifesi oranının yüzde 25'e çıkarılması direktifini verdiğini bildirmişti.
Bunun üzerine Pekin hükümeti, cuma günü, 60 milyar dolar değerinde Amerikan malına 4 aşamalı ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.
ABD'nin kamu borcu 21 trilyon 305 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük VergileriABD Başkanı Donald Trump
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