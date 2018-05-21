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Vergi için süre uzatımı

Muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ile katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.Konuya ilişkin duyuru, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde...

Vergi için süre uzatımı

ANKARA (AA) - Muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ile katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
Konuya ilişkin duyuru, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.
Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle beyanname verilmesine yönelik sürelerde düzenlemeye gidildi.
Buna göre, 23 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler ve damga vergisi beyannameleriyle 24 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Damga VergisiKatma Değer VergisiMuhtasar Beyanname
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