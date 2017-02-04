Vergi kararları olumlu ama yetmez

stanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel piyasanın rahatlaması için başka sektörlerde de adım atılması gerektiğini söyledi.

Alınan son vergi indirimleri ile ilgili kararları olumlu bulduğunu söyleyen İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel ‘’Yeni düzenlemenin özellikle beyaz eşya sektöründeki durgunluğu gidermek amacıyla belli bazı ürünlerde ÖTV oranının kaldırılmasının iç talepte hafif de olsa bir hareket ve stokların erimesinde kısa dönem için fayda sağlayacağını düşünüyorum " dedi.



stanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel bu kararların yaygınlaşması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kurlarda yaşanan yükselişin ithal ara mamül kullanan imalat sektörünü olumsuz etkilediği ve fiyatları yukarı yönde desteklediği görülmektedir. Bu sebeple talepte yaşanan aşağı yönlü ivmeyi aşmak için olumlu bir adım olarak görüyorum. Hükümetimizden beklentimiz benzer şekilde diğer sektörlere de çeşitli avantajların uygulanması piyasaya olumlu yansıyacaktır.’’