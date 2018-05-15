Vergi öncesi 54,2 milyon TL kâr yaptı Fibabanka, 2018 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın yüzde 20 üzerinde 54,2 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti. Bankanın net kârı 40 milyon TL olarak gerçekleşti.

GAZETE EKONOMİ - Fibabanka’nın aktif toplamı 2018 yılı Mart sonu itibarıyla 21 milyar TL’ye yükseldi. Banka’nın kredi portföy büyüklüğü 15,5 milyar TL’ye ulaşırken, kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 74 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 53’ünü oluşturan müşteri mevduatı ise 11 milyar TL olarak gerçekleşti.



2018 ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert sonuçlardan duydukları memnuniyeti belirterek; “Bankamız, orta ölçekli banka olma hedefine uygun olarak 2018 yılında da büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Dijitalleşme, tabana yayılma ve ürün çeşitliliğini artırmak bu yıl da en önemli hedeflerimiz arasında. 2017 yılında başlatılan şube dışında oluşturulan yeni kanallar (SMS, mağaza, web vb.) aracılığı ile yeni müşteri kazanımı konusundaki çalışmalarımız 2018 yılında da devam edecek, inovasyon ruhu yenilikçi ürün ve hizmetlerimizde ön planda olacaktır” açıklamasında bulundu.



2017 yılında gerçekleştirilen Basel 3 uyumlu katkı sermaye niteliği taşıyan 300 milyon dolar tahvil ihracından sonra, Ocak 2018’de uluslararası piyasalarda ikinci ihraç gerçekleştirilmiş, 300 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli Eurobond ihracı büyük bir başarı ile tamamlanmıştır.