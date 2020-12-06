Vergi şoku

Pandemi döneminde dijital dünyaya ilginin artması sosyal medya fenomenlerini daha görünür hale getirdi. Sosyal medya üzerinden gelir sağlayanların vergi mükellefi olma konusu ise sıkça tartışılan konular arasında. Gelir Vergisi Kanunu’na göre YouTube fenomenlerinin vergi zorunluluğu bulunuyor.

Vergi gelirlerinin tam ve eksiksiz beyan edilmesini sağlamak üzere son yıllarda vergi denetimleri artırıldı. Dijital çağın yeni nesil mesleklerini icra edenler, kazançları doğrultusunda vergilendiriliyor. YouTube üzerinden yayın yapıp kazanç sağlayan kişiler normal gelir vergisi mükellefi olarak değerlendiriliyor.

Fatura zorunlu

Bu mecra üzerinden yayın yapıp kazanç sağlayan kişiler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesi gereğince ticari kazanç sağladıkları için vergilendiriliyorlar. Gelir elde eden vergi mükelleflerinin gelir defteri tutma, fatura ve fiş düzenleme zorunlulukları bulunuyor.

Denetimler arttı

YouTube üzerinden gelir elde etmenin vergilendirilme şartı doğurduğunu belirten IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, vergi denetimlerine dikkat çekerek “Dijitalleşmenin iş hayatına kazandırdığı yeni nesil mesleklerden YouTuber’lık, vergi mükellefliği konusunda belli yükümlülükler taşıyor. YouTube üzerinden elde edilen kazançlarda geriye dönük incelemeler de söz konusu. YouTuber'lar da dahil olmak üzere, sosyal medya mecralarından gelir elde edenlere vergi hukuku konusunda sağladığımız danışmanlık hizmetlerimizle bu konudaki farkındalığı artırmaya çalışıyoruz.” bilgisini verdi.

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IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim, farklı iş kollarında faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmalar ile şirketleşmek üzere olan girişimcilere, 3568 sayılı kanun kapsamında yetki almış uzman kadrosuyla, başta şirketleşme, yatırım ve mali müşavirlik hizmetleri olmak üzere, mali alanda bilirkişilik, şirket değerleme, muhasebe organizasyonu, vergi hukuku, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuk danışmanlığı olarak müşterilerine ihtiyaçları doğrultusunda geniş yelpazede hizmetler sunan bir danışmanlık şirketidir.