Verimi artırılacak

Kozak yöre halkının dumansız fabrika olarak adlandırdığı ve en önemli geçim kaynakları arasında olan fıstık çamı ağaçlarında son 10 yıldır yaşanan verim düşüklüğünde her geçen gün çözüme daha da yaklaşılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin bizzat yakından takip ettiği Kozak Yaylası’ndaki çalışmalarda yaşanan sorunun giderilmesi için 10 proje eş zamanlı olarak aynı anda yürütülmeye devam ediyor. Bu çalışmalardan birisi batı çam tohum böceğine (Leptoglossus Occidentalis) karşı yürütülüyor. Bu böceğin kozalak üzerindeki olumsuz etkileri üzerine başlayan araştırmalara aralıksız olarak devam ediliyor. Çalışmalar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Kahraman İpekdal, Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can, Belediye Meclis Üyesi Taner Tekin, Bergama Orman İşletme Müdürü Turan Çiğnaklı ve Kozak İşletme Şefi Mehtap Yıldırım eşliğinde gerçekleştirildi.

BAŞKAN KOŞTU; “ÇAM FISTIĞINDA VERİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kozak yöre halkının geçim kaynakları içinde ilk sırada bulunan çam fıstığındaki verim düşüklüğünün ortadan kaldırılması yönünde yapılan çalışmalara belediye olarak her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla başlayan araştırmalar devam ediyor. Bakanımız her konuda olduğu gibi, çam fıstığı konusunda da bizim hep yanımızda. Kozak yaylamızda ikamet eden hemşehrilerimizin ekonomik kayıplarının giderilmesi ve çam fıstığındaki rekolte kayıplarının son bulması Bergamamız için son derece önem taşıyor. Ülkemizin çok değerli üniversitelerindeki bilim adamlarımızın katılımıyla eş zamanlı başlayan 10 proje ile mutlaka bu soruna çözüm bulunacaktır” dedi.