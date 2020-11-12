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Videolar reklam alacak

Facebook Medya Ortaklıkları Yöneticisi Eren Sağır, şöyle konuştu: “Video, Facebook'taki en popüler içeriklerin başında geliyor. Türkiye’deki profesyonel yayıncıların, dizileriyle dünyada ün kazanmış yapımcıların, habercilerin, spor kulüplerinin, içerik üreticilerinin ve milyonlarca kullanıcımızın da en ilgi çekici videolarını paylaşmak için Facebook'a geldiğini görüyoruz.

Videolar reklam alacak

Facebook, bugün yaptığı bir açıklamayla yayın için reklamları Türkiye’de hayata geçirdiğini duyurdu. Yeni özellik ile birlikte bundan böyle Türkiye’deki video içeriği üreticileri ve yayıncıları Facebook’ta yer alan video içerikleri öncesinde, sırasında veya sonrasında kısa reklamlar ekleyerek para kazanabilecek.

Sayfası yayın içi reklamları kullanmaya uygun olan video içeriği üreticileri ve yayıncıları, bu reklamları İçerik Stüdyosu'ndan yöneterek belirli videolara yerleştirilebilecek veya Facebook sayfalarındaki tüm videolar için etkinleştirebilecek.

Özellikle pandemi döneminde birçok insanın Facebook platformlarındaki video içerikler aracılığıyla bağlantı kurabildiğini ve topluluk hissini yaşayabildiğini dile getiren Facebook Medya Ortaklıkları Yöneticisi Eren Sağır, şöyle konuştu: “Video, Facebook'taki en popüler içeriklerin başında geliyor. Türkiye’deki profesyonel yayıncıların, dizileriyle dünyada ün kazanmış yapımcıların, habercilerin, spor kulüplerinin, içerik üreticilerinin ve milyonlarca kullanıcımızın da en ilgi çekici videolarını paylaşmak için Facebook'a geldiğini görüyoruz. Bu durum bize video gelir dağılımı programımızı Türkiye'ye de getirmemiz için ilham verdi. Facebook videolarının, Türkiye'deki tüm video içerik üreticileri için yeni bir gelir elde etme fırsatı yaratacak olmasından ötürü çok heyecanlıyız."

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Facebook Medya Ortaklıkları YöneticisiEren SağırFacebook
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