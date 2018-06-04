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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

- VİOP'ta haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat 122.700 puandan açıldı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 122.700 puandan başladı.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 121.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında 122.700 seviyesinde dengelendi.
Geçen haftanın son işlem gününde, spot piyasada banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 azalışla 122.850 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de fabrika siparişleri verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 122.000 seviyesinin destek, 126.300 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,59 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,59) göre, bir önceki ay yüzde 10,85 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,11'e yükseleceği hesaplanıyor.
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