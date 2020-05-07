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Virüs ona yaradı

İnsanların sokaklara çıkamadığı ve üretim tesislerinin üretime daha az kişi ile devam ettiği bu dönemde güvenlik ve bariyer sistemlerinin öneminin arttığına değinen Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal, “Koronavirüs nedeniyle bu dönemde yüzde 40’lik bir talep artışı oldu. Geçtiğimiz yıla oranla 2020 yılında sektörde yüzde 25’lik bir büyüme gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Virüs ona yaradı

En temel ihtiyaçlarımız arasında yer alan güvenlik, özellikle salgın dönemlerinde kritik önem taşıyor. İnsanların sokaklara çıkamadığı ve üretim tesislerinin üretime daha az kişi ile devam ettiği bu dönemde güvenlik ve bariyer sistemlerinin öneminin arttığına değinen Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal, “Koronavirüs nedeniyle bu dönemde yüzde 40’lik bir talep artışı oldu. Geçtiğimiz yıla oranla 2020 yılında sektörde yüzde 25’lik bir büyüme gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin bariyer markası Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal koronavirüs salgınına bağlı yaşanan talep artışını değerlendirerek sektörün büyüme beklentilerini paylaştı. Üretim tesislerinin yarı zamanlı çalıştığı ya da tamamen kapalı olduğu bu dönemde güvenlik önlemlerini artırmak isteyenlerin sayısında yüzde 40 oranında artış olduğunu söyleyen Kartal, bu talebin sektörü yıl sonuna kadar yüzde 25 büyüteceğini sözlerine ekledi. Bu arada Güney Kore, Fransa ve İtalya’dan Türk üretimi güvenlik ürünlerine olan talepin artığı belirtildi.

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