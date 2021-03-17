Yakıtta temassız dönem

DKV Euro Service, DKV APP & GO mobil uygulaması ile temassız yakıt alım dönemini başlattı. Sürücülerin istasyonda aldıkları yakıtı mobil uygulama üzerinden temassız ödemelerini sağlayan teknoloji, zamandan kazandırdığı kadar virüsün yayılması riskini de azaltıyor.

Mobilite hizmetleri sunan DKV Mobilite, DKV APP&Go uygulamasını tanıttı. Bu uygulama sayesinde sürücüler benzin istasyonundan aldıkları yakıtın parasını cep telefonlarıyla temassız olarak ödeyebiliyor ve kasa kuyruğunda beklemek zorunda kalmıyorlar. Uygulama ile zamandan tasarruf sağlandığı gibi istasyonda fiziksel temas asgari düzeye indiriliyor.

Temassız ödeme kolaylığı

DKV Mobilite CEO’su Marco van Kalleveen, "İş ortağımız PACE ile birlikte çok kısa bir süre içinde böyle bir mobil çözüm geliştirmekten gurur duyuyoruz. Bu uygulama zamandan tasarruf sağladığı gibi virüsün yayılması riskini de azaltıyor” şeklinde konuştu.

PACE Telematik Genel Müdürü Dr. Martin Kern ise, "Bu platform bütün akaryakıt şirketlerine, POS sistemi tedarikçilerine, orijinal malzeme üreticilerine açıktır ve Avrupa’da akaryakıt endüstrisinin dijitalleşme sürecinin merkezindeki teknoloji olma yolunda ilerlemektedir” dedi.

Eylül 2020’den bu yana DKV’nin PACE’de azınlık hissesi bulunuyor. Uygulama PACE'in Bağlantılı Yakıt Alma platformuna dayalı olarak çalışıyor. App&Go şu anda 500’den fazla istasyonda kullanılabiliyor. Orta vade içinde DKV arz zincirinde yer alan 63.000 istasyonun tamamının sisteme katılması sağlanacak.

DKV Euro Service hakkında:

DKV Euro Service Avrupa caddelerinde taşımacılık sektörüne yönelik nakitsiz yol yardım hizmeti alanında piyasa lideridir. Şirket yakıt ve servis kartı DKV CARD ve tamamlayıcı hizmetlerle ticari filoların optimize edilmesine ve yönetilmesine yönelik, günlük işlere uygun bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Avrupa, Rusya, Gürcistan ve Fas dahil 43 ülkede bulunan 100.000’i aşkın kabul noktası ile sektörün en büyük tedarik ağını sunan DKV Euro Service, taşımacılık şirketlerinin uygun fiyatlı yakıt almalarına, hareket halinde kalmalarına ve daha verimli çalışmalarına yardım eder.

DKV Euro Service bir DKV MOBILITY SERVICES Grup şirketidir. DKV MOBILITY SERVICES, 2018 yılında 8,6 milyar Euro ciro elde etmiştir ve Avrupa çapında 1.000’den fazla çalışan istihdam etmektedir.