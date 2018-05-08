Yapı Fuarı açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, "2018 beklentimiz, ihracatta 18 milyar doları geçmek, 19 milyar dolara ulaşmak... İç pazarda ekonominin seçim sonrası tekrar kendi eski dinamiklerine dönmesi şartıyla 100 milyar doları bulabiliriz diye bir beklentimiz var." dedi.

Erdoğan, dünyanın 5 büyük yapı fuarından biri olan yapı, inşaat malzemeleri ve teknolojileri fuarı Turkeybuild İstanbul'un (Yapı Fuarı) açılışında yaptığı konuşmada, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın sektör için önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Erdoğan, "TurkeyBuild İstanbul, tüm paydaşların buluştuğu, üreticiden müteahhide, mimardan mühendise, öğrenciden ustalara herkesin buluştuğu önemli bir platform... Yurt içi ve yurt dışı katılımcılarla birlikte uluslararası bir özellik de kazanmış vaziyette. Bu coğrafyanın en iyi fuarı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, geçen yılı 850 milyar dolar ekonomik büyüklükle kapattı. İnşaat sektörü 8,9 büyüdü. İnşaat sektörünün toplam büyüklüğü 146 milyar dolar... Bunun 3’te ikisi, yani yüzde 65’i inşaat malzemelerinden oluşmakta. Dolayısıyla 112 milyar dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. 95 milyar dolarlık iç pazardan bahsediyoruz. 17,3 milyar dolarlık ihracattan bahsediyoruz. İnşaat malzemeleri ve inşaat, Türkiye’nin lokomotif sektörü olduğunu rakamlarla, günlük hayatımızda da net bir şekilde gösteriyor."



- "Ar-Ge ve tasarım inovasyonun itici güçleri"



Ferdi Erdoğan, inşaat malzemeleri ithalatının 9 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bir önceki yıla göre 3,6 civarında bir küçülme yaşadı ama son 5-10 yıldır ihracat gelirimiz iniş çıkış gösterse de ithalat tarafı 9 milyar dolar bandına oturmuş vaziyette. 2018 beklentimiz, tabii ki ihracatta 18 milyar doları geçmek, 19 milyar dolara ulaşmak... İç pazarda ekonominin seçim sonrası tekrar kendi eski dinamiklerine dönmesi şartıyla 100 milyar doları bulabiliriz diye bir beklentimiz var." şeklinde konuştu.



Sürdürülebilir büyümenin tüm sektör mensupları için önem taşıdığını ve inşaatın geleneksel yapıdan performansa dayalı yapıya döndüğünü ifade eden Erdoğan, günümüzde tasarımın önem kazandığını vurguladı.

Erdoğan, "Ar-Ge ve tasarım, inovasyonun itici güçleri... Türkiye’de 854 faal Ar-Ge merkezi var. Geleneksel yapıdan performansa dayalı yapıya geçerken yeni ürünlerin ortaya çıkmasının Ar-Ge ve tasarımın ortak çalışmasıyla olacağı kesin... Burada önemli olan, bir malzemeye çok fazla özellik sıkıştırmaktan ziyade müşterinin beklentisi bir özelliği tam yapması." ifadelerini kullandı.



- "Bine yakın firma, hizmet ve inovasyonunu ziyaretçiler ile bir araya getirecek"



Fuarı düzenleyen ITE Group'un Bölge Direktörü Kemal Ülgen de Yapı Fuarı'nın bu yıl 41. defa düzenlendiğini hatırlatarak, Turkeybuild İstanbul'un, 100 bin metrekare kapalı ve açık alanda, bine yakın firmanın hizmet ve inovasyonunu 90 bini aşkın ziyaretçi ile bir araya getirdiğini bildirdi.

Fuar kapsamında ikili iş görüşmelerinin de olacağını ifade eden Ülgen, VIP Alım Heyeti Programı ile 50 ülkeden 150 satın alma yetkilisini ağırlayacaklarını söyledi.

Ülgen, "Sektördeki tüm pay sahiplerini malzeme, inşaat ve mimarlığa dair mevcut konular ve yenilikler etrafında tek bir çatı altında topluyoruz. Sektörün ihtiyacı olan tüm güncel bilgilerin edinildiği tek adres olma hedefiyle hazırlanan bu program ile fuar süresince 40’tan fazla etkinlik düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Yapı Fuarı, 12 Haziran Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.