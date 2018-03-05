Yapı Kredi ödüle doymadı

Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi, altyapısını yenilediği ve öncü projeleri hayata geçirdiği Müşteri İletişim Merkezi ile dünyanın en saygın iş dünyası yarışmalarından Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde 4 ödüle birden layık görüldü.

Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi, bankacılık ve finans sektöründe “En İyi Teknoloji Kullanımı” ve “Yılın Satış Büyüme Başarısı” kategorilerinde Altın Stevie, “Yılın Çağrı Merkezi” kategorisinde Gümüş Stevie ve “Yılın Satış Süreci” kategorisinde Bronz Stevie ödüllerinin sahibi oldu.



Başarının sırrı insana odaklanmak



Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi Direktörü Vedat Sencer Sözer, bankanın insan odaklı teknolojileri hayata geçirme ve müşteri memnuniyetini daha da yükseltme vizyonu doğrultusunda son bir senede gerçekleştirdikleri yenilikler hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“Yapı Kredi olarak dünyanın önde gelen teknolojilerini süreçlerimize dahil ederken müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Müşteri İletişim Merkezi’nde hayatın her alanına 360 derece dokunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına anında cevap vermemizi sağlayan projelerimiz, müşteri memnuniyetine olumlu bir ivme kazandırdı. Hizmet modelimizdeki yeniliklerle ayrıca insan kaynağı verimliliğinde de ciddi bir artış sağladık. Tüm bu faaliyetlerimiz neticesinde Stevie gibi uluslararası arenada saygın bir kurum tarafından satış ve hizmet odaklı 4 farklı kategoride ödüllendirilmek ve sektörde dünya çapında bir başarıya imza atmak bizi onurlandırdı. Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi olarak müşterilerimizin hizmet ve satın alma süreçlerini yalın hale getirerek yaşadıkları deneyimi kusursuzlaştırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”





