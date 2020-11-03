Yardım yola çıktı

İzmir’de, 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ülkenin dört bir yanından bölgeye yapılan yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda, İşbir Yatak da deprem alanındaki acil ihtiyaçların karşılanması için Kızılay ve AFAD ile birlikte harekete geçti. Depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan ve içerisinde yastık, yatak, yorgan, battaniye, maske ve dezenfektan ürünlerinin olduğu araç, bugün Ankara’dan yola çıktı. İzmir Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na gönderilecek olan yardım, Kızılay yetkilileri tarafından teslim alınacak.

HER KOŞULDA İZMİR’İN YANINDAYIZ

Depremin ardından her türlü yardıma hazır olduklarını belirten İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Kızılay ve AFAD yetkilileri ile görüştük. Depremzedelerin bu süreçte en çok ihtiyaç duyduğu malzemeler için kendilerinden gerekli bilgileri alarak harekete geçtik. Hazırlamış olduğumuz araç, depremzedelere en kısa sürede ulaştırılmak üzere yola çıktı. Her zaman ve her koşulda İzmir’imizin yanındayız, elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız. Bu süreçte, el ele vermeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ülkece zor bir dönemden geçiyoruz, acımız çok büyük. Buradan, depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.