Yardımlaşma çağrısı

Türkiye’nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınlarına yardımda bulunmak amacıyla AB Grup Holding çağrıda bulundu. Şirket, yatırımlarının da yer aldığı Bodrum’da yangından etkilenen vatandaşlara destek oluyor.

Türkiye’nin birçok bölgesinde ortaya çıkan orman yangınlarının etkileri devam ediyor. AB Grup Holding de yangından etkilenen vatandaşlarımıza destek amacıyla çağrıda bulundu. Şirket, #şimdiyardımzamanı diyerek Bodrum’da yangından zarar gören vatandaşlarımıza yardım ediyor.

20 BİN FİDAN DİKECEK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, "Şu anda Bodrum bölgesinde teknelerimiz yardım isteyen vatandaşlarımızın tahliyelerine destek olurken aynı zamanda ekiplerimiz orman yangınında çalışan kahramanlara yardım malzemeleri ulaştırıyor. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Şirketler grubumuz işçisinden kaptanına, teknesinden tırpanına kadar tüm gücüyle devletimiz ve milletimizin yanındadır" dedi.

Ayrıca Bayrak, yaklaşık 1000 çalışanıyla yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarına katılacaklarını ve AB Grup Holding ve ABStocks olarak toplam 20 bin fidan dikeceklerini sözlerine ekledi.