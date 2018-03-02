Yargı süreci kısalacak

ESKİŞEHİR (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Divan Kurulu Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İflas Erteleme Yasası'ndaki değişikliğin Meclis'te kabul edildiğini belirterek, "Bu yasa hem ticari hayatta güvenin tesis edilmesini hem de zaman ve kaynak tasarrufunu sağlayacaktır. Ayrıca e-devlet sisteminin yaygın uygulamasına destek verecek, yargı süreçleri kısalacaktır." ifadesini kullandı.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan "İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini anımsattı.

"Bu yasa hem ticari hayatta güvenin tesis edilmesini hem de zaman ve kaynak tasarrufunu sağlayacaktır. Ayrıca e-devlet sisteminin yaygın uygulamasına destek verecek, yargı süreçleri kısalacaktır." değerlendirmesinde bulunan Günay, uzun zamandır gündemde olan ve bazı durumlarda kötüye kullanım sonucu mağduriyetlere yol açan iflas erteleme kaldırılarak yerine konkordato sisteminin getirildiğini belirtti.

Düzenlemenin amacının, ticari hayatın kolaylaştırılması ve ticari ilişkilerde güvenin artması olduğunu vurgulayan Günay, şunları kaydetti:

"Borçlarının vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe olasılığı olan borçluya vade verilebilecek veya indirim yapılarak borçlarını ödeyebilme ve iflastan kurtulma imkanı verilmektedir. İkinci bir noktası ise firma batık duruma düşmeden konkordato talep edebilecek, böylece daha erken bir dönemde borçluya ödeme imkanı tanınmaktadır. Konkordato isteyen firmalar en fazla 23 ay süreli kurtarma sürecine girebilecekler. Bu da diğer bir kazanım. İflas ertelemede yıllarca süren hukuki süre hem kısaltılmış oluyor hem de ödeme kolaylığı ile alacaklı icra takipleri sonucu bile alamayacağı borçlarını alabilme imkanına kavuşuyor. Konkordato sürecinde borçlu aleyhine icra takibi ve haciz olmayacak. Kısacası, uzun süren ve sonuç alınamayan iflas erteleme ve şirket tasfiyesi yerine ticari yaşama devamı esas alınacak."

Günay, ticari davalarda makul sürede yargılama için Türk Ticaret Kanunu'nda da değişiklik yapıldığını belirterek, değeri 100 bin liranın altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanmasının kabul edildiğini bildirdi.

- "Ticari hayata güven artacak"

Uluslararası ticaret ve yabancı yatırımcılar açısından çok önemli olan Uluslararası Tahkim Kanunu'nda da değişiklik yapıldığını ifade eden Günay, tahkim yargılamalarında nihai karara karşı açılacak iptal davalarında bölge adliye mahkemelerinin görevlendirildiğini aktardı.

Günay, tahkim yargılaması sürerken mahkeme kararına ihtiyaç duyulan konularda ise uyuşmazlığın niteliğine göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemelerinin yetkilendirildiğini, basit yargılama usulüne tabi davalarda bilirkişi süresinin 2 ay olarak uygulanmasıyla yargı sürecinin makul süreye indirildiğini ifade etti.

- Elektronik tebligat

Kamu kurumları, belediye, şirket, kooperatif, dernek, vakıf, sendika, meslek birlikleri, KİT, sermayesinin çoğu kamuya ait şirket, avukat, noter, bilirkişi, ara bulucu ve hukuk müşavirleri açısından elektronik tebligatın zorunlu hale getirildiğini bildiren Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Böylece yargı mercilerinin yaptığı yıllık 40 milyonluk tebligatın 28 milyonu, toplamda ise 75 milyonluk tebligatın 52,5 milyonu elektronik yolla yapılmış olacak. PTT, kapsama alınan tüm gerçek ve tüzel kişiler için elektronik tebligat adresi oluşturacak ve altyapının tamamlanmasıyla sistem 1 Ocak 2019 tarihinde tam anlamıyla faaliyete geçecek."

