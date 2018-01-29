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Yarın tüm gözler Çetinkaya'nın üzerinde olacak

Enflasyon taminlerinde sürekli yanılan Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporu piyasalar tarafından dikkatle izlenecek.

Yarın tüm gözler Çetinkaya'nın üzerinde olacak

Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporu'nu yarın açıklayacak. Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda 2018 yılının Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nın 30 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da yapılacağı açıklandı.
"Rapor’un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da Ankara’da bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir" denilen açıklamada Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın toplantıda bir sunum yapacağı bildirildi.
Merkez Bankası 2017'nin son enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyonunun yüzde 9.8 olacağını öngörmüştü. Üst sınır olarak ise yüzde 10.3 denmişti. Oysa yıl sonu enflasyonu yüzde 11.92 olmuştu. Merkez Bankası'nın geçen yılın ilk toplantısında yaptığı tahmin ise yüzde 8'di. Genellikle yılın ik toplantılarında düşük bir oran açıklanarak iyimser mesajlar veriliyor. Ancak fiyatlaama davranışlarının bozulduğu ülkemizde Merkez'in yıllardır belirlediği yüzde 5'lik hedef tutturulamadığı gibi yıl başlarında hatta sonbaharda açıklanan son rapordaki taminler dahi gerçekleşmiyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıEnflasyonMurat Çetinkaya
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