Yarını Kodlayacaklar

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesinin beşinci dönem “Gönüllü Koordinasyon Toplantısı” yapıldı. “Gönüllüler bağlantıda” temasıyla ve online olarak düzenlenen toplantıya 200 gönüllü eğitmen katıldı. Etkinlik süresince, gönüllülerin kapasite gelişimine yönelik çalıştaylar düzenlendi ve projenin saha yansımalarını konu alan toplantılar yapıldı. Ağustos 2016’dan bu yana Türkiye genelinde 110 bini aşkın çocuğa ulaşan “Yarını Kodlayanlar” projesinin beşinci yılında gönüllü eğitmenlerin yönetiminde 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

“Yarını Kodlayanlar Gönüllü Koordinasyon Toplantısı” için bir açılış etkinliği de düzenlendi. MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın konuşmalarıyla başlayan etkinlik, alanında uzman konuşmacıların katıldığı “Yeni Neslin Teknolojisi ve Eğitimi”, “Yeni Neslin Yetkinlikleri ve Girişimcilik”, “Yeni Nesil Gönüllülük” ve “Küresel Amaçlar ve Sosyal Etki” konulu panellerle devam etti. Etkinlikte, Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim insanı, dünyaca ünlü fizik mühendisi ve mucit Canan Dağdeviren de bir konuşma yaptı. Konuşma ve panellerin ardından gönüllülerin de her aşamasında içinde olduğu bir mini müzik şöleni düzenlendi. Açılış etkinliği, Habitat Derneği YouTube kanalından canlı yayınlandı.

MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz, açılış konuşmasında şunları kaydetti:

“Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği öncülüğünde ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinde ulaşılan sonuçlar gerçekten takdir edilecek seviyede. Her iki kurumu da tebrik ediyorum. Bu başarının arkasında şüphesiz gönüllüler var. Biz de özellikle küresel salgın nedeniyle devam eden uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerimizin gönüllü faaliyetlerinin ne kadar büyük fark yarattığını yakından deneyimledik. İnsani gelişme alanında önemli toplum projeleri yapan bu iki STK ile ortak çalışmalarımızı 2020 Şubat ayında imzaladığımız protokolle kurumsal bir temele oturttuk. Özellikle yapay zeka alanında 3 ildeki merkezlerde yüz yüze kodlama eğitimleri planlamıştık. Bunları yapmak mümkün olmasa da, önümüzdeki süreçte çevrim içi olarak, diğer birçok faaliyeti oldukça verimli bir şekilde yürüttüğümüz gibi, gerçekleştireceğiz. Benzer bir faaliyeti yürüttüğümüz, üç boyutlu tasarım, kodlama, akıllı cihaz tasarımını yaparak öğrenmeyi içeren ‘Bilişimle Üretim’ projesi önümüzdeki eğitim-öğretim yılında yaklaşık 6.000 okulda 4.-7. sınıf arası öğrencilerle standart öğretim programı olarak uygulanmaya başlayacak. ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinin de Bakanlığımızla işbirliği içinde çok daha yaygınlaştırılarak, benzer sonuçlara ulaşmasını bekliyorum.”

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptığımız her işin bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, teknolojiyi hayatın hizmetine sunmayı ilke ediniyoruz. Çocukların teknoloji okuryazarlığını artırmak hedefiyle 5 yıl önce Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 110 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Önümüzdeki yıl gönüllü eğitmenlerimizin yönetiminde 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Eğitim içeriklerimizi de zenginleştiriyoruz. Scratch eğitimlerinin yanı sıra farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocukların dijital yetkinliklerini artırmayı sürdüreceğiz. Önümüzde yeni bir maraton var. Bugüne kadar olduğu gibi bu maratonda da gönüllü eğitmenlerimizle birlikte koşacağız. Çocuklarımız için kurduğumuz gelecek hayallerini onların katkı ve desteği ile gerçeğe dönüştüreceğiz. Tamamen gönüllülük esasına dayanan projemizin asıl kahramanları, eğitmenlerimiz. Amacımıza ortak oldukları ve büyük bir özveriyle bizlere destek verdikleri için gönüllü eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, şöyle konuştu:

“Habitat Derneği olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümünün sağlamasının ancak ve ancak çocuklarımızın ve gençlerimizin olabildiğince erken yaşlarda teknoloji okuryazarlığıyla tanışmalarından ve bu yolla teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil üreticileri de olmalarından geçtiği düşüncesindeyiz. Bu düşünceye paralel olarak, Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğinde başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizle geride kalan 5 yılda 550 gönüllümüzle Türkiye’nin 81 ilinde toplamda 110 binden fazla çocuğumuzu kodlama ile buluşturduk. Kodlama eğitimlerinin yanı sıra hayata geçirdiğimiz kampanyalar ve hackathonlar ile çocuklarımızın gündelik sorunlara ilişkin teknolojiyi merkeze alan çözümler üretebilmeleri için büyük emek harcadık. Projenin yeni dönemiyle birlikte ise geride kalan 5 yıl içerisinde edindiğimiz birikim ve tecrübenin de yardımıyla birlikte eğitim içeriklerimizi farklı yaş gruplarına özgü ve belirli alanlarda derinleşen bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu noktada, projenin bu denli başarılı ve etkili olmasının ardındaki ana aktörlerimiz yani gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. Projeye ve daha da önemlisi Türkiye’nin dijital dönüşümü için yapmış oldukları bu değerli katkılar ve özverili çalışmalarından ötürü tüm gönüllülerimizi kutluyorum. Önümüzdeki dönemde de birlikte çalışarak çok daha güzel işlere imza atacağımızdan eminim.”

Canan Dağdeviren ise şu açıklamada bulundu:

“Öncelikle, gönüllü olarak çocuklarımıza kodlama öğreten öğretmenlerimize, gönüllü çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz öğrencilerimle birlikte vücuda uyumlu, esnek elektronik aletler yapıyor ve bu aletlerle vücutta var olan değişiklikleri anlamaya çalışıyoruz. Attığımız her adımda kodlamanın çok önemli olduğunun farkındayız. Kodlama dersi alan ve hayal kurmaya devam eden öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Hayal kurmak, hayalin peşinden gidebilmek, hayali bilimin rüzgârıyla ileriye götürmek çok önemli. Burada fizik, kimya, biyoloji, matematik, kodlama, tıp alanlarını birleştirip olmamış bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çip teknolojilerini inceltip, eğip bükebileceğimiz formlara getirmeye çalışıyoruz. Bunları vücudumuzun içine yerleştiriyor ve kodlama vasıtasıyla vücuda mesajlar gönderiyoruz. Aynı şekilde, vücudumuzdan aldığımız bilgileri tıp doktorlarına aktarmayı hedefliyoruz. Bilimde öğrendikçe ve paylaştıkça çok iyi yerlere gelebiliyorsunuz. Herkesin kendi olarak yola devam etmesi çok önemli. Yılmadan, pes etmeden, çok çalışarak, farklı insanlarla temas halinde olarak, fikir üreterek devam edebilirsiniz. Hayallerinizin peşinden her zaman koşun. Hayatta yapılan hiçbir şeyin zaman kaybı olmadığının ve hiçbir şey için geç kalınmadığının farkında olun. Öğretmenlerimizin yaptığı iş çok büyük. Öğrencilerimize gönüllü olarak kodlama gibi zor bir bilgiyi sunabilmek çok büyük bir erdem. Tüm öğretmenlerimizin emeklerine sağlık.”

Alanında uzman konuşmacılar katıldı

Etkinlik kapsamında düzenlenen “Yeni Neslin Teknolojisi ve Eğitimi” panelinde, yeni yüzyılda eğitim, eğitim teknolojileri, eğitim dünyasının süreçlere uyumu ve psikolojik etkileri konuşuldu. Moderatörlüğünü Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Metin’in yaptığı panele, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Bilişim Garaj Akademisi Kurucusu Selçuk Özdemir ve Türk Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Mona Aykul konuşmacı olarak katıldı.

“Yeni Neslin Yetkinlikleri ve Girişimcilik” panelinde, yeni yüzyılın yetkinlikleri, kapasite geliştirme yöntemleri ve girişimcilik konuşuldu. Moderatörlüğünü Habitat Derneği Dijital Dönüşüm Programı Direktörü Taha Aydoğmuş’un yaptığı panele, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yetkin Gençler Kurucusu Erhan Erkut konuşmacı olarak katıldı.

“Yeni Nesil Gönüllülük” panelinde, gönüllülük kavramının farklı kurumlar tarafından nasıl işlendiği ve gençlere nasıl katkılar sunduğu farklı bakış açılarıyla anlatıldı. Moderatörlüğünü Habitat Derneği Dijital Dönüşüm Programı Proje Yöneticisi Nurdan Ertoğan’ın yaptığı panele, Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü Buket Sönmez, SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Proje Koordinatörü Gizem Ece katıldı.

Etkinliğin son oturumu “Küresel Amaçlar ve Sosyal Etki” panelinde ise sosyal etkinin önemi, hedef kitleyle uyumlu etkileri, sivil tolumun ve özel sektörün sosyal etkide yeri anlatıldı. Moderatörlüğünü Habitat Derneği Dijital Dönüşüm Programı Proje Yöneticisi Gizem Cansever’in yaptığı panele, UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık, imece Direktörü Mustafa Özer ve S360 Araştırma ve Etki Tasarımı Direktörü Seza Eraydın katıldı.

110 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkânı sunuluyor. Bugüne kadar toplam 550 gönüllü eğitmen ve farklı branşlardan 38 Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeninin görev aldığı projeyle 81 ilde 110 binin üzerinde çocuğa ulaşıldı. Proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattı.

Eğitimlerin kapsamı genişliyor

“Yarını Kodlayanlar” projesinde önümüzdeki bir yılda 81 ilde 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor. Yeni dönemde, Scratch eğitimlerinin yanı sıra farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocukların dijital yetkinlikleri artırılacak. Buna göre, 7-10 yaş grubuna Scratch ve Tinkercad, 11-14 yaş grubuna Scratch ve Microbit, 14-17 yaş grubuna mobil uygulama geliştirme, oyun ve Yapay Zeka eğitimleri verilecek. Salgın sebebiyle hem eğitimler hem de hackathon ve ideathon gibi etkinlikler online ortamda yapılacak. Ayrıca gençlerin, projenin iş ortaklarından The Clubhouse Network içinde yer alan online gruplara katılımı sağlanacak. İstihdam edilebilir gençlerin dijital yetkinliklerinin artırılması hedefiyle Yapay Zeka eğitimlerine meslek liseleri de dahil edilecek.