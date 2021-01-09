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Yaris'i üretecek

TPCA fabrikasının tüm hisseleri Toyota tarafından satın alındı. Böylelikle Çekya’da bulunan Kolin üretim tesisi Toyota Motor Avrupa’nın bir parçası haline geldi. Bu yatırımla birlikte Toyota, artan talebe yanıt vermek adına hibrit teknolojisi dahil olmak üzere yeni Toyota Yaris’in üretimine 2021’in ikinci yarısında burada da başlayacak.

Yaris'i üretecek

Toyota ve PSA Grubu arasında 2002 yılında başlayan işbirliği sonucunda ortak üretim gerçekleştiren TPCA fabrikasının tüm hisseleri Toyota tarafından satın alındı. Böylelikle Çekya’da bulunan Kolin üretim tesisi Toyota Motor Avrupa’nın bir parçası haline geldi. Toyota aynı zamanda üretim tesisine 4 milyar krondan daha fazla yatırım yaparak genişletme ve modernleştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu yatırımla birlikte Toyota, artan talebe yanıt vermek adına hibrit teknolojisi dahil olmak üzere yeni Toyota Yaris’in üretimine 2021’in ikinci yarısında burada da başlayacak.

Açılış töreniyle birlikte “Toyota Motor Manufacturing Czech Republic” ismini alan tesiste kurumsal kimlik çalışmaları da tamamlandı. 2021 itibariyle TMMCZ olarak isimlendirilen fabrikada, 2005’ten bu yana Toyota Aygo, Peugeot 108 ve Citroën C1 olmak üzere A segmenti modellerin üretimi gerçekleştiriliyor. Yapılan açıklamada Toyota’nın bu üretimleri sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

3500 çalışanı ile bölgedeki en büyük istihdamı sağlayan fabrika, aynı zamanda Kolin bölgesinde sosyal sorumluluk projelerini destekleyerek son 15 yılda büyük katkılar sağlamasıyla biliniyor.

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ToyotaÇekyadaki Kolin Fabrikasının Tamamına Sahip Oldu
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