Yatakta büyük indirim

Lova Yatak’tan Ocak Ayı Boyunca, Büyük Rahatlık Kampanyası!... Rahat uyku uzmanı Lova Yatak, Ocak ayı boyunca indirim ve hediye kampanyalarıyla tüm ihtiyaçlara uygun fırsatlar sunuyor.

7 Ocak itibariyle başlayan kampanya dönemi kapsamında Lova Yatak, Tüm ürünlerinde %50’ye varan indirimlere ek her hafta farklı ürünlerde ekstra indirim sunuyor. Üstelik ürünlerin yanında yastık&yorgan gibi rahat bir uykunun en önemli tamamlayıcılarından da hediyeler veriyor.

Her hafta farklı ürünler ve yatak&baza&başlıktan oluşan özel set paketlerinde de ekstra indirimler sağlayan Lova Yatak kısa süreli kampanya dönemleriyle müşterisinin tüm ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor.

Yataklarda 120 gün değişim garantisi

Lova Yatak web sitesi üzerinden yapılan uyku testiyle %100 rahatlık garantisi veren Lova Yatak, ürünlerini yurt içinde her noktaya 120 gün değişim imkanıyla ücretsiz teslim ediyor. Rahat bir uyku için gerekli tüm ürünleri tek çatı altında toplayan Lova Yatak koleksiyonları mağazalarda ve bir tık uzakta...