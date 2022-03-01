Yatakta indirim

Lova Yatak’tan 4 Mart’a kadar yüzde 60’a varan indirime ilave seçili yataklarda ekstra indirim uygulaması başladı. Rahat uyku uzmanı Lova Yatak, 4 Mart tarihine kadar geçerli %60’a varan indirime ilave olarak seçili yataklarda uyguladığı ekstra indirim fırsatıyla kalpleri ısıtıyor. Rahat uyku uzmanı Lova Yatak, 22 Şubat-4 Mart tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile tüm ürünlerinde %60’a varan indirimlere ek, seçili yataklarda ekstra indirim avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında, yastık ve yorgan hediyesi ile Young Star Seti 3.690 TL fiyat avantajıyla devam ediyor.

Yataklarda 120 gün değişim garantisi... Lova Yatak web sitesi üzerinden yapılan uyku testiyle %100 rahatlık garantisi veren Lova Yatak, ürünlerini yurt içinde her noktaya 120 gün değişim imkanıyla ücretsiz teslim ediyor.

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