Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Yatakta indirim
Yatakta indirim
Koç'ta değişim
Koç'ta üst yönetim değişti
DOKAY 27 yaşında
DOKAY 27 yaşında
En çok hibriti sattı
En çok hibriti sattı
Rüzgarda iyiyyiz
Rüzgarda iyiyyiz

Yatakta indirim

Rahat uyku uzmanı Lova Yatak, 22 Şubat-4 Mart tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile tüm ürünlerinde %60’a varan indirimlere ek, seçili yataklarda ekstra indirim avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında, yastık ve yorgan hediyesi ile Young Star Seti 3.690 TL fiyat avantajıyla devam ediyor.

Yatakta indirim

Lova Yatak’tan 4 Mart’a kadar yüzde 60’a varan indirime ilave seçili yataklarda ekstra indirim uygulaması başladı. Rahat uyku uzmanı Lova Yatak, 4 Mart tarihine kadar geçerli %60’a varan indirime ilave olarak seçili yataklarda uyguladığı ekstra indirim fırsatıyla kalpleri ısıtıyor. Rahat uyku uzmanı Lova Yatak, 22 Şubat-4 Mart tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile tüm ürünlerinde %60’a varan indirimlere ek, seçili yataklarda ekstra indirim avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında, yastık ve yorgan hediyesi ile Young Star Seti 3.690 TL fiyat avantajıyla devam ediyor.

Yataklarda 120 gün değişim garantisi... Lova Yatak web sitesi üzerinden yapılan uyku testiyle %100 rahatlık garantisi veren Lova Yatak, ürünlerini yurt içinde her noktaya 120 gün değişim imkanıyla ücretsiz teslim ediyor.

Rahat bir uyku için gerekli tüm ürünleri tek çatı altında toplayan Lova Yatak koleksiyonları mağazalarda ve bir tık uzakta;  www.lovayatak.com adresinde!

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Lova YatakRahat YatakYatakYatakta Indirim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1