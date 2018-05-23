YATIRIM AMAÇLI PROJELER RAFA KALKTI

Konut piyasasında yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan MiaVita Beytepe Yatırımcısı Fail Yılmaz, son 2 yıldır yatırım amaçlı konut tercih edilmediğini belirtti. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Ankara konut piyasası anlamında son 2 yıldır yaşanan ekonomik sebepler ne yazık ki yatırım amaçlı konut projelerinin brafa kalkmasına neden oldu. Eskiden gayrimenkul alımları bir yatırım unsuru olarak görünürken şimdi sadece acil ihtiyacı olanlar ve oturum için almak isteyenlerin projelere yöneldiğini görüyoruz. Biz ağırlıklı olarak 1+1 2+1 3+1 ve 4,5+1 ve loft daireler satarken ve daha fazla yatırımcılara hitap edeceğimizi düşünürken 1+1projelerin bile yatırım amaçlı alınmadığını gördük. Yatırım için gayrimenkul alımına karşı çok fazla eğilim göstermediğiniz görüyoruz. O yüzden de konut piyasası son 2 yıldır acil ihtiyaçlar ve zorunlu satın almalar dışında durmuş vaziyette.”



Yeni yaşamın kapıları aralanıyor

1+1, 1+1 loft, 2+1, 3+1 ve 4,5+1 seçenekleri bulunan MiaVita Beytepe Projesi, Ankara’nın en gözde yerleşim merkezleri arasında yer alan Beytepe’de yükseliyor. Akaryakıt sektöründe 30 yılı aşkın tecrübesi bulunan Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti. güvencesi ile yükselen MiaVita Beytepe Projesi, toplam 5 bin metre kare parsel alanda konumlandırılıyor. Toplam 114 adet daire bulunan MiaVita Beytepe’de, cep sineması, sauna, yüzme havuzu ve otopark hizmetleri de konut sahibi olanlara ayrıcalık olarak sunuluyor. Hacettepe Üniversitesi’ne 5.8, Bilkent Üniversitesi’ne 5.9, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne 14, Başkent Üniversitesi’ne 11 km uzaklıkta olan proje Haziran 2018’de teslim edilecek.