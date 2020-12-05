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Yatırım müjdesi verdi

Ford Otosan'ın 60. yılı dolayısıyla yatırım müjdesi verildi ve şu açıklama yapıldı: "Ford’un Avrupa’da devam eden ticari araç pazar liderliğine ve artan pazar payı başarısına istinaden büyüyen ticari araç pazarındaki talebi karşılamak için kurulu kapasitemizi artırmayı öngörüyoruz."

Yatırım müjdesi verdi

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşu Ford Otosan olarak 60. yılını kutluma açıklaması yaptı. İşte o açıklama:

60 yıldır olduğu gibi ülkemizin geleceğine olan inancımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda, 2026 yılına kadar yapmayı planladığımız 20,5 milyar TL yatırımı kapsayan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın bugün Resmi Gazete’de yayınlanmasından mutluluk duyuyoruz.

Önümüzdeki 6 yıl boyunca hayata geçireceğimiz ve etkisi 10 yılı aşacak ileri görüşlü bu yatırım ile hem şirketimizi hem de Türkiye otomotiv sanayiini geleceğe taşıyacağımıza ve global arenada rekabet gücümüzü artıracağımıza inanıyoruz.

. 20,5 milyar TL tutarındaki bu yatırım ile elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirilmesini, bununla birlikte üretim tesislerimizdeki modernizasyon ve otomasyon çalışmalarının geliştirilmesini, yanı sıra Ford’un Avrupa’da devam eden ticari araç pazar liderliğine ve artan pazar payı başarısına istinaden büyüyen ticari araç pazarındaki talebi karşılamak için kurulu kapasitemizi artırmayı öngörüyoruz.

. Bu kapsamda, Kocaeli Fabrikalarımızdaki araç üretim kapasitemizi 650 bine çıkarmayı ve batarya montaj fabrikası kapasitesini de 130 bin adede ulaştırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda 3 bin kişilik ek istihdam sağlamayı da hedefliyoruz. Yatırımlarımıza ilişkin detayları önümüzdeki dönemde paylaşmaya devam edeceğiz.

. Çalışanlarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte büyük Ford Otosan ailesi olarak heyecan duyduğumuz bu yatırım döneminin, memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

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