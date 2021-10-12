Yatırıma büyük ilgi

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası, 4 Ekim’de Borsa İstanbul’da düzenlenen Gong Töreni ile başladı. Hafta boyunca konunun uzmanları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 62 konuşmacının katıldığı 15 farklı konudaki oturumları; yatırımcılar, şirket temsilcileri ve öğrencilerden oluşan katılımcılar çevrim içi olarak canlı izledi.

Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions – IOSCO) tarafından organize edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde gerçekleştirilen 5. Dünya Yatırımcı Haftası sona erdi. Pandemi koşulları nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrim içi olarak bir dizi etkinlik ile kutlanan 5. Dünya Yatırımcı Haftası’nın oturumlarına ilgi yine yoğun oldu. 4, 6 ve 8 Ekim tarihlerinde çevrim içi olarak kutlanan 5. Dünya Yatırımcı Haftası’nda toplam 15 farklı oturumda 62 konu uzmanı, sektör temsilcisi ve akademisyenin konuşmacı olduğu oturumları; reel sektör temsilcileri, yatırımcılar ve öğrenciler izledi.

Dünya Yatırımcı Haftası, yatırımcıların eğitimi ve korunması konularında farkındalığı artırmak amacıyla IOSCO’nun organizasyonuyla aralarında Türkiye’nin de olduğu 87 ülkede, her yıl Ekim aynın ilk haftası kutlanıyor. Küresel anlamda pandeminin devam etmesi nedeniyle 5. Dünya Yatırımcı Haftası, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hibrit bir anlayışla düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 4 Ekim’de Borsa İstanbul’da gong töreni ile başlayan Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında etkinlik boyunca çevrim içi olarak devam eden oturumlarda; halka açık şirketlerde sürdürülebilirlik ilkelerinden sürdürülebilir finansman araçlarına, kitle fonlamasından bireysel emeklilik sistemi kapsamında portföy yönetimine, yapay zekânın sermaye piyasasında kullanımından algoritmik alım satım işlemlerine, blok zincir ve akıllı sözleşmelerden girişimciler için alternatif finansman kaynaklarına, tarım emtiasına elektronik ürün senedi ile yatırımdan Z kuşağının finans sektörüne adaptasyonuna kadar uzanan geniş bir yelpazedeki konular alanının önde gelen uzmanları tarafından ele alındı.

“Birlik olarak odağımızda yatırımcılar var”

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, 5. Dünya Yatırımcı Haftası kapsamındaki etkinliklerin gerçekleşmesi için büyük gayret sarf eden SPK, Borsa İstanbul, TSPB yönetici ve çalışanlarına, oturumlarda yer alan katılımcılara teşekkür etti. “Birliğimiz, ülkemizde; tasarruf ve yatırım bilincini geliştirmek için iletişim, eğitim ve etkinliklerimizle çok yönlü faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu faaliyetlerde odağımızı her zaman “yatırımcılar” oluşturuyor” diyen İbrahim Öztop, şunları söyledi: ”Pandemi döneminin tüm kısıtlarına rağmen, yatırımcı eğitimlerimizi aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Dünya Yatırımcı Haftası da yatırımcı eğitimleri için önemli bir fırsat. Pandemi koşulları nedeniyle bu yıl da hibrit bir şekilde kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası’na gösterilen yoğun ilgiden son derece memnunuz.”

Oturumlara katılanlara çekilişle 205 ödül verildi

Oturumları takip eden ve konuşmacılara soru yönelten katılımcılar her oturumu takiben yapılan çekilişle 205 farklı hediye kazandı. Oturumların sonunda çekilişle 5 katılımcı çift kişilik DasDas’da sergilenen “Romeo ve Juliet” oyununa bilet, 10 katılımcı İşCep bir ay süreli “Mobil Borsa Derinlikli Veri Paketi”, bir katılımcı “ACCA Fintech Programı” kazandı. 15 katılımcı üç ay süreli “Sentiment Algo Aplikasyon Aboneliği”, 20 kurumsal katılımcı “Satınalma Dergisi Dijital Aboneliği”nin sahibi oldu. Oturumları izleyenler arasından yapılan çekilişte, 10 katılımcı üç ay süreli “Finnet 2000 Plus Hisse Analiz Platformu”, 10 katılımcı üç ay süreli “Fonbul-Emeklilik Fonları”, 10 katılımcı üç ay süreli “Fonbul-Yatırım Fonları” kazandı. Çekilişlerde 3 katılımcı üç ay süre ile “Haber Ekspert” ile Pay Haber Analizi uygulaması kullanım hakkı, 10 katılımcı üç ay süreli “Stockeys Pro” Hisse Temel Analiz yazılımı, ayrıca 5 katılımcı üç ay süreli “Fastweb Mali Analiz Pro” ile Hisse Temel Analiz yazılımının sahibi oldu. Ayrıca 3 katılımcı bir ay süreli “Firdeg Firma Değerleme” (BIST Firmaları için) ve 3 katılımcı bir ay süreli “Queenstocks Professional” Finansal Modelleme ve Temel Analiz yazılımı hediyesi kazandı. Etkinliğe katılan 100 katılımcı ise çekilişle 1 ay süreli “Matriks Web Trader+ BIST Karma Düzey 1” hediyelerinin sahibi oldu.