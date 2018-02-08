Yatırımcı hücum etti

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul'da bu yıla hızlı başlayan halka arz piyasasının, yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle hareketliliğini devam ettirmesi bekleniyor.

Borsa İstanbul'da 2017'de sessiz geçen halka arz piyasası, bu yıla hızlı başladı. Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 4 halka arzdan biri Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satış, 3'ü de fiyat aralığı ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirildi. Yatırımcılardan, talep toplama yöntemiyle arz edilen 3 halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 4 katı talep gelmesi dikkati çekti.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 10-11 Ocak'ta halka arz edilen Safkar Ege Soğutmacılık Klima AŞ'nin (Safkar) ardından halk arz edilen Trabzon Limanı, Enerjisa ve MLP Sağlık Hizmetleri yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 4 halka arzda bireysel ve kurumsal yatırımcı, 54 bin 766 hisse senedi aldı. Halka arz fiyatlarına göre, yeni yıldan bu yana gerçekleştirilen halka arz büyüklüğü 3 milyar liraya ulaştı.

Trabzon Limanı halka arzında tahsisat sadece yurt içi yerleşik kişilere yapılırken, bireysel ve kurumsal yatırımcılardan halka arz büyüklüğünün 6 katından fazla talep geldi. 6 milyon 300 bin lira nominal değerli payların arzında 9 bin 971 bireysel, 48 kurumsal yatırımcının hisse alım talepleri sınırlı oranda karşılanabildi. Halka arz fiyatı 15,50 liradan gerçekleşirken, paylar 24 Ocak'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. İşlem gördüğü ilk dakikadan itibaren yoğun yatırımcı talebinin devam etmesiyle 2 günde 21,86 liraya kadar çıkan Trabzon Limanı hisseleri, 15,50-16,00 lira bandında dengelendi.



- En büyük arz ve en yüksek talep Enerjisa'ya



Yılın en büyük halka arzı olan Enerjisa'da ise yatırımcılar adeta hisse senetlerine hücum etti. Yurt içi bireysel yatırımcı, tahsis edilen payların 21 katını aşan tutarda talepte bulunurken, yurt içi kurumsal yatırımcının talebi de tahsisin yaklaşık 7 katı oldu. Yurt dışı kurumsal yatırımcılar da 180,7 milyon lotluk tahsisata karşın 465,3 milyon lot Enerjisa hissesi talep etti. 1 ve 2 Şubat'ta talep toplama yöntemiyle halka arz edilen Enerjisa'nın pay başı fiyatı 6,25 lira olarak belirlenirken, 38 bin 487 bireysel, 233 yurt içi kurumsal ve 60 yurt dışı kurumsal yatırımcının talebi sınırlı oranda karşılanabildi. En güçlü talebin geldiği yurt içi bireysel yatırımcı tarafında 100 lot talepte bulunan bir yatırımcı ancak 4,5 lot Enerjisa hissesi satın alabildi. Bugün Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işleme açılan Enerjisa hisselerinin fiyatı 7,20 lirayı görmesinin ardından 6,87 lira seviyesinde dengelendi.

MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'nin halka arzında talep toplama ise 1 Şubat ila 6 Şubat arasında gerçekleştirildi. MLP Sağlık Hizmetleri'nin 72 milyon 833 bin 333 lira nominal değerli paylarının halka arzına yatırımcılardan toplam 89 milyon 191 bin 659 lira nominal değerli talep gelirken, hisse başı fiyat ise 19,00 lira olarak belirlendi. MLP Sağlık Hizmetleri'nin halka arz sonuçlarına göre, 30 yurt dışı kurumsal ile 5 bin 59 yurt içi bireysel ve 69 yurt içi kurumsal yatırımcının talepleri kısmen karşılandı. Halka arzı için yatırımcılardan yaklaşık 1,2 kat talep gelen MLP Sağlık Hizmetleri'nin paylarının 13 Şubat Salı günü Borsa İstanbul'da işleme açılması bekleniyor.

Safkar'ın 9 milyon TL nominal tutarlı paylarının Borsa Birincil Piyasa'daki halka arzında ise 798 bireysel, 9 kurumsal ve 2 yurt dışı bireysel yatırımcı hisse aldı.



- Halka arzların yılın geri kalanında devam etmesi bekleniyor



Analistler, Türkiye'nin 2017 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin yüzde 6-7 arasında bulunduğunu, bu yılın ilk ayında gelen öncü makroekonomik verilerin de büyüme ivmesinin yavaşlasa da devam edeceği öngörülerini arttırdığını, buna paralel pay piyasalarına ilginin devam ettiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul'un, sermaye piyasaları ve halka açılmayı teşvik eden düzenlemeleri ve pay piyasalarındaki pozitif havanın desteğiyle şirketlerin halka arz iştahının arttığını belirten analistler, 2018'de kamuoyu tarafından yakından bilinen birçok şirketin halka arz planı bulunduğunu kaydetti.

Yılbaşından bu yana halka arz edilen hisseler, halka arzdan hisse alan yatırımcı sayıları ve toplam talepler ile hisse açılış fiyatları şöyle:

2018 Halka arzlar Halka arz edilen pay (Nominal TL) Talep edilen (Nominal TL) Hisse fiyatı (TL) Toplam yatırımcı Safkar Ege Soğutmacılık Klima 9.000.000 9.000.000 1,98 809 Trabzon Limanı 6.300.000 39.619.234 15,50 10.019 Enerjisa 236.213.792 1.127.746.193 6,25 38.780 MLP Sağlık Hizmetleri 72.8333.333 89.191.659 19,00 5.158

