Yazılımın başına geldi

SAP Türkiye’nin, İstanbul Teknopark’ta 2013 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren SAP Geliştirme Merkezi’nin Yazılım Grup Yöneticisi Seda Kazkılınç Aktaş oldu. Aktaş, yeni görevinde SAP’nin sadece 20 ülkede bulunan Ar-Ge merkezlerinden birisi olan SAP Türkiye Geliştirme Merkezi’nin ve Türkiye’nin teknoloji üretimiyle global pazarlarda da konumunu güçlendirme hedefine katkı sağlayacak.

Türkiye’de 1.400’un üzerinde şirketin dijitalleşme yolculuğunda en yakın iş ortağı olarak faaliyetlerine devam eden SAP Türkiye’de önemli bir atama yapıldı. Türkiye’de 2013 yılında inovasyon ve geliştirme merkezi kuran ilk global yazılım şirketi SAP’nin, Teknopark İstanbul’da yer alan SAP Geliştirme Merkezi’nin Yazılım Grup Yöneticiliğine Seda Kazkılınç Aktaş getirildi. Aktaş yeni görevinde nitelikli yazılım geliştiricileri, DevOps ve kalite uzmanlarından oluşan ekibe liderlik edecek. Aktaş, SAP Türkiye Geliştirme Merkezi’nin nitelikli iş gücü ve imza attığı kaliteli işlerin referansıyla global pazardaki konumunu yükseltmeye ve Türkiye’nin teknoloji üreten ülkeler arasında öne çıkmasına da katkı sunacak.

SAP Türkiye Geliştirme Merkezi’nde Türk mühendisler ve uzmanlardan oluşan 32 kişilik ekip, dünyadaki diğer SAP lokasyonları ile yakın çalışarak tüm dünyada müşterilerin kullanımına sunulan çözümleri geliştiriyor.

Yazılım alanında 14 yılı aşan deneyim

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hollanda’da Fontys Üniversitesi’nde Bilgisayar, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimleri alan Seda Kazkılınç Aktaş, SAP'deki kariyerine 2013’te başladı. Kariyerine yazılım geliştirme uzmanı olarak başlayan Aktaş, SAP Türkiye'de kıdemli yazılım geliştirme uzmanı ve ekip lideri olarak görev yapıyordu.