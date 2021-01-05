Yeni atamalar

Bayer Türk’te iki yeni atama gerçekleşti. Farma / Genel Tedaviler Bölümü’nde Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Dalya Heper Ertürk, EMEA Bölgesi KaNDy Proje Lideri oldu. Ertürk, Ağustos 2020’de İngiliz kökenli KaNDy firmasının Bayer tarafından satınalınması ile birlikte EMEA bölgesinde Kadın Sağlığı alanındaki yeni tedavilerin stratejisinden sorumlu olacak.ODTÜ İşletme Bölümü mezunu olan Dalya Heper Ertürk 17 yıllık Bayer deneyimi ile görevini İstanbul’dan yürütmeye devam edecek.

Farma / Genel Tedaviler Bölümü’nde İş Operasyonları Müdürü olarak görev yapan Çağrı Maraşlı, Genel Tedaviler Satış ve Pazarlama Müdürü olarak atandı.

1 Aralık tarihi itibarıyla yeni görevine başlayan Maraşlı, Başkent Üniversitesi Medikal Mühendislik Bölümü’nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. Maraşlı 15 yıllık sektör deneyiminin yanı sıra 8 yıldır Bayer’e katkı sağlıyor.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2019 mali yılı itibarıyla 104 bine yakın çalışana ve 43,5 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,9 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,3 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.