Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Yeni atamalar yaptı
Yeni atamalar yaptı
Artık Bakırköy'de
Artık Bakırköy'de
Yatakta indirim
Yatakta indirim
Koç'ta değişim
Koç'ta üst yönetim değişti
DOKAY 27 yaşında
DOKAY 27 yaşında

Yeni atamalar yaptı

Polat Turizm Otelcilik, Renaissance Polat Istanbul Hotel, Renaissance Istanbul Polat Bosphorus ve Palandöken Dağı’nın eteklerinde konumlanan Türkiye’nin en gözde kayak otellerinden Polat Palandöken’de gerçekleşen yeni atamalarla yönetim ekiplerini güçlendirdi.

Yeni atamalar yaptı

Renaissance Istanbul Polat Bosphorus ve Palandöken Dağı’nın eteklerinde konumlanan Türkiye’nin en gözde kayak otellerinden Polat Palandöken’de gerçekleşen yeni atamalarla yönetim ekiplerini güçlendirdi. Turizm sektörünün önemli markalarından Polat Turizm Grubu, üst düzey kadro değişikliklerini duyurdu.

Renaissance Polat Istanbul Hotel’in Genel Müdür yardımcısı olarak görev yapan Elif Yenidoğan Denktaşlı artık Otel Müdürü unvanıyla turizm sektöründeki başarılarına devam edecek. Yenidoğan, aynı zamanda 2016 yılından beri Renaissance Polat İstanbul Hotel’in yanı sıra Renaissance Istanbul Polat Bosphorus ve  Polat Palandöken’in Satış ve Pazarlamasını yönetiminden de sorumlu.

Atatürk Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünden mezun olan Nuh Seçer Polat Palandöken’e Otel Müdürü olarak atandı.  2000 yılından itibaren otel de farklı görevlerde bulunan Nuh Seçer son olarak Opresayon Müdürlüğü görevindeydi.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği’nden mezun olan Figen Eyel, 1997 yılından itibaren Polat Turizm bünyesinde farklı pozisyonlarda görev aldı. Kariyerine Satış Koordinatörü olarak başlayan Eyel, Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Genel Müdürü olarak atandı.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Polat Turizm Otelcilik’teYeni AtalamalarYeni AtalamalarPolat Turizm OtelcilikRenaissance Polat Istanbul Hotel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1