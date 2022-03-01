Yeni atamalar yaptı

Renaissance Istanbul Polat Bosphorus ve Palandöken Dağı’nın eteklerinde konumlanan Türkiye’nin en gözde kayak otellerinden Polat Palandöken’de gerçekleşen yeni atamalarla yönetim ekiplerini güçlendirdi. Turizm sektörünün önemli markalarından Polat Turizm Grubu, üst düzey kadro değişikliklerini duyurdu.

Renaissance Polat Istanbul Hotel’in Genel Müdür yardımcısı olarak görev yapan Elif Yenidoğan Denktaşlı artık Otel Müdürü unvanıyla turizm sektöründeki başarılarına devam edecek. Yenidoğan, aynı zamanda 2016 yılından beri Renaissance Polat İstanbul Hotel’in yanı sıra Renaissance Istanbul Polat Bosphorus ve Polat Palandöken’in Satış ve Pazarlamasını yönetiminden de sorumlu.

Atatürk Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünden mezun olan Nuh Seçer Polat Palandöken’e Otel Müdürü olarak atandı. 2000 yılından itibaren otel de farklı görevlerde bulunan Nuh Seçer son olarak Opresayon Müdürlüğü görevindeydi.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği’nden mezun olan Figen Eyel, 1997 yılından itibaren Polat Turizm bünyesinde farklı pozisyonlarda görev aldı. Kariyerine Satış Koordinatörü olarak başlayan Eyel, Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Genel Müdürü olarak atandı.