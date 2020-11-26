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Yeni baş ekonomist

Gizem Öztok Altınsaç 1 Aralık 2020 itibariyle TÜSİAD Baş ekonomisti olarak göreve başlayacak. Finansal piyasalarda uzun yıllara dayanan profesyonel deneyimi olan Altınsaç’ı 2001 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu.

Yeni baş ekonomist

TÜSİAD Baş ekonomistliğine 1 Aralık 2020 itibariyle Gizem Öztok Altınsaç atandı Konuyla ilgili açıklalama şöyle:

Sayın Gizem Öztok Altınsaç 1 Aralık 2020 itibariyle TÜSİAD Baş ekonomisti olarak göreve başlayacak. Finansal piyasalarda uzun yıllara dayanan profesyonel deneyimi olan Altınsaç’ı TÜSİAD’taki yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

Yurtdışında bir finansal kurumda kariyerine devam edecek olan TÜSİAD eski Baş ekonomisti Sayın Zümrüt İmamoğlu’na başarılar diliyor, TÜSİAD’a tüm katkıları ve değerli çalışmaları için teşekkür ediyoruz. 

Gizem Öztok Altınsaç kimdir

2001 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bilkent Üniversitesi İktisat yüksek lisansına başladı ve aynı üniversitede asistanlık yaptı. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden aldı. 2004 yılında Garanti Yatırım’da Ekonomistlik görevine başladı. 2012-2016 yılları arasında Garanti Yatırım’da Baş ekonomistlik görevini yerine getirdi. Ardından GOA danışmanlık şirketini kuran Altınsaç çeşitli kurumlara danışmanlık hizmeti vermiştir. 2011 yılından bu yana, eş zamanlı olarak, Bloomberg HT’de yorumcu olarak yayın yapmakta olan Altınsaç, Sabancı Üniversitesi’nde ve Özyeğin Üniversitesi’nde dersler vermektedir.

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Anahtar Kelimeler:
TÜSİADGizem Öztok AltınsaçBaşekonomist
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